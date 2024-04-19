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白河木棉花季更有看頭 林初埤投入7000萬活化明年完工

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
白河林初埤將進行疏濬活化，並增加綠美化設施，預計明年5月完工，白河木棉花季未來將更有看頭。記者莊曜聰／攝影
白河林初埤將進行疏濬活化，並增加綠美化設施，預計明年5月完工，白河木棉花季未來將更有看頭。記者莊曜聰／攝影

曾名列全球十大花道之一的台南白河林初埤木棉花道，每年花期總會吸引許多遊客前來，木棉花道沿著埤塘周邊及道路綿延近2公里，700多株木棉花美不勝收，南市府向中央爭取7000餘萬經費，由農業部農水署嘉南管理處進行相關工程，提高防洪、灌溉功能外，並增設綠美化設施，深化當地觀光意象，預計明年5月完工。

南市府水利局指出，林初埤位於南90線白河往後壁土溝路旁，興建時間可回溯到清咸豐年間，一開始即為農業灌溉埤塘，面積14.40公頃，灌溉面積159公頃，蓄水量約31.5萬立方公尺。

埤塘四周栽種的木棉樹每年3、4月開花期景致宜人，如同烈火般鮮紅的木棉花盛開，浪漫的紅色隧道，2015年被西班牙旅遊網站評為全球最美花道之一，是春天時不可錯過的重頭戲。

因歷史久遠，林初埤淤積嚴重，去年受到乾旱影響幾乎乾涸見底，只剩中央小部分淺灘區，居民及民代關切，希望政府讓林初埤活化，對地方農業及觀光均有助益。市府爭取7000餘萬經費，今年埤塘將進行全面整治清淤10萬立方公尺，未來花海湖畔倒映之景可望重現。

台南市長黃偉哲表示，白河木棉花是許多人每年必訪的世界級賞花景點，為深化林初埤景致，爭取經費投入活化調度設施強化工程，工程5大項目包含疏濬、修築堤防增加蓄水量、增設抽水站及改善既有水路；增設自動閘門提高排水排洪效率；增加綠美化設施，為既有木棉花道加值，預計明年5月完工，非常感謝農水署嘉南管理處的努力。

白河 綠美化

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