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雲林機車駕訓加碼補助 最高可領2600元

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林加碼補助機車駕訓考照每人1300元，加中央原先的補助，每人最高可獲2600元。記者陳苡葳／攝影
雲林加碼補助機車駕訓考照每人1300元，加中央原先的補助，每人最高可獲2600元。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府配合中央推動機車駕訓考照計畫，提供1200個名額、每人可申請1300元補助，縣長張麗善昨天宣布加碼，只要通過合作機車駕訓班訓練考照者，每人可再獲1300元，等於申請者最高可領2600元；縣府加碼補助的名額沒有上限，滿18歲以上民眾即可參加。

縣警局統計，去年度雲林縣交通事故發生總數1萬1432人，比前1年同期增加591人，機車事故率占67%，經分析，機車交通事故肇事原因以未注意車前狀況、未依規定讓車為主，多半是跟自身不當駕駛行為有關。

張麗善指出，機車是縣民主要交通工具之一，自從5年前開辦機車駕訓補助計畫後，到去年度止違規風險已降至59%，肇事風險則降至36%，比以往進步。參加機車駕訓班是最直接能讓駕駛人遠離道路風險的有效方式，縣府加碼補助，也就是每人花不到1千元就能參訓、考照，換得人身安全保障。

交通工務局長汪令堯說，東泰、永慶及新馬等3家駕訓班為縣府合作機車駕訓場所，於11月30日前考取駕照即獲補助。

交通工務局表示，機車駕駛班訓練課程時數共16小時，除術科實地教學，模擬實際上路後道路實境，另包含6小時交通法規及駕駛道德等學科課程，並融入各項防禦駕駛觀念，教導民眾騎車上路前，學習到最完善的交通安全觀念。

交通事故 風險 駕訓班

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