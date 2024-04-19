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嘉縣貨轉中心 抵費地標售不佳

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義高鐵大道旁貨轉中心近30公頃，跨嘉市與太保市，都市計畫長達45年，2019年重劃2022年完成公共設施，縣市府分別標售抵費地。圖／嘉縣府提供
嘉義高鐵大道旁貨轉中心近30公頃，跨嘉市與太保市，都市計畫長達45年，2019年重劃2022年完成公共設施，縣市府分別標售抵費地。圖／嘉縣府提供

台積電將在嘉科園區蓋先進封裝廠，華泰名品城也將落腳高鐵特區，造成嘉義房市飆漲；但縣府辦貨物轉運中心市地重劃33筆抵費地標售，前天開標僅8筆標出，標售不如預期，嘉市不動產仲介公會理事長廖時晃分析，嘉縣市人口減少，房屋供過於求，又貨轉中心用地使用受限，影響投資意願。

嘉義縣府地政處表示，33筆抵費地只標出8筆，投標大多是民眾，面積共4萬3390.59平方公尺，進帳2億9202萬餘元，每坪標售底價9萬多元到最高17萬餘元，最大面積、標售底價最高1筆地2億500餘萬元，由某生技公司以2億618萬餘元得標，另有1筆地標售底價68萬多元，3人競標，得標價72萬9597元。

全部抵費地38筆，從2022年起分批標售，未售出抵費地再擇期標售，針對議員黃榮利指稱縣府抵費地面積小分散，標售額無法提高，地政處說，市地重劃與區段徵收不同，公共設施完成，先按原地分配地主，縣府再取抵費地標售。　　

廖時晃說，貨轉中心土地使用受限，非建地商業用地，又嘉縣市人口未成長還外流，房屋供過於求，影響工商業、財團投資，雖有台積電、華泰名品城利多，但等到完工人口聚集發展，還有多年，影響投標意願。

貨轉中心近30公頃，跨嘉市與太保市，都市計畫長達45年，2019年啟動重劃，2年完成公共設施，2022年完工，中華郵政砸3.2億元，以每坪18萬買1800坪抵費地，投逾10億建郵務轉運、倉儲物流及電商平台中心。

縣府取得38筆抵費地分批標售，抵費地提供貨運服務、倉儲集散及物流中心、批發、零售、物流及大型購物中心、餐飲服務、娛樂服務業等多元使用，引進就業人口，帶動經濟發展。

台積電 物流 華泰名品城

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