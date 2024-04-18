台南官田遊客中心公共藝術 奪美國繆斯設計銀獎
西拉雅國家風景區官田遊客中心以「仙境西拉雅Touching SIRAYA」為概念，創作大型黑白時尚系同名品牌公共藝術，奪得2024美國繆斯國際設計大獎景觀設計-雕塑設計類別銀獎。
交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，今年邀請曾獲國際設計獎的藝術家陳昱良，於官田遊客中心大草地設計創作，以大西拉雅觀光圈的在地品牌「仙境西拉雅Touching SIRAYA」為概念，創作大型黑白時尚系同名品牌公共藝術。
管理處表示，此公共藝術是透過「鹿、牛、野豬、蝸牛、犬」轉化的幾何造型，將西拉雅國家風景區各類型景點與特色農產品，搭配黑白圖紋的古字和符號重新詮釋，傳達仙境西拉雅「風、土、山、水、人情味」的景點特色，並以西拉雅語Tabe（意思：你好，嗨）融入作品名稱，呈現多元民俗元素又帶有時尚設計感。
在創作材料上，以台南官田農業廢棄物「菱角殼」再製的「菱殼炭粉」，實驗嘗試作為色料使用，不僅代表官田是全台最大菱角產地，也響應當地「農廢循環再利用」推動成果。
管理處長徐振能表示，「仙境西拉雅TouchingSIRAYA」品牌推行近3年，在各平台通路大受好評，去年新啟用同名品牌公共藝術也深受大眾喜愛，肯定了西拉雅文化、美景、物產與人文精神特色，也期待未來遊客可由藝術、產業、旅遊等多元角度深入體驗西拉雅。
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