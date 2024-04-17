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嘉義市停車再開科技執法 今改紅綠燈上路

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市崇文街與國華街口上午進行紅綠燈測試。記者李宗祐／攝影
嘉義市崇文街與國華街口上午進行紅綠燈測試。記者李宗祐／攝影

嘉義市崇文街與國華街口去年設立停車再開科技執法，設置後衍生執法標準爭議，有路過長輩擔心被開單，經過路口牽車過馬路，在和居民溝通後，市府路口架設紅綠燈，今天正式開通。

嘉義市國華街、崇文街口被市警局列為無號誌易肇事路口，設置停車再開科技執法，去年宣導期市警局統計設置後15天內違規件數1萬2194件，日平均高達871件。原本居民反對於這處路口設置紅綠燈，在民意壓力及市府溝通下，當地居民妥協同意設置紅綠燈。

日前市府交通處已於路口完成架設紅綠燈桿工程，今天完成測試，以後這路口將以紅綠燈號誌為主。

嘉義市警局交通隊表示，統計正式開單從今年2月15日至4月10日（扣除施工日）共計41天，取締277件，平均每天約6.8件。

交通隊表示，目前停車再開科技執法從4月11日起已停止開單，設備仍有監視功能，未來是移到他處使用，或者在原地改為偵測其他違規事項，會再進行評估討論。

嘉義市崇文街與國華街口設立停車再開科技執法，引起議論，如今市府改在路口架設紅綠燈，今天開通。記者李宗祐／攝影
嘉義市崇文街與國華街口設立停車再開科技執法，引起議論，如今市府改在路口架設紅綠燈，今天開通。記者李宗祐／攝影
嘉義市崇文街與國華街口設立停車再開科技執法，引起議論，如今市府改在路口架設紅綠燈，今天開通。記者李宗祐／攝影
嘉義市崇文街與國華街口設立停車再開科技執法，引起議論，如今市府改在路口架設紅綠燈，今天開通。記者李宗祐／攝影

嘉義 科技執法 紅綠燈

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