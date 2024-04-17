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南科富人里停車一位難求 南市府斥資5.4億蓋智慧停車場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南科善化區LM陽光電城立體停車場統包工程今天簽約正式啟動。圖／台南市交通局提供
南科善化區LM陽光電城立體停車場統包工程今天簽約正式啟動。圖／台南市交通局提供

為解決台南科學園區LM特區周邊區域發展所帶來交通系統新挑戰，台南市政府交通局積極推動總經費5.42億元的LM陽光電城多目標立體停車場新建工程，並向中央爭取前瞻基礎建設經費挹注，今日由市長黃偉哲主持統包工程啟動記者會，期望透過路外停車場立體化、智慧化與綠能化的開發，完工後將增加3倍的停車格位（300席），提供周邊民眾更便捷的停車服務。

市長黃偉哲表示，台南科學園區LM陽光電城多目標立體停車場統包工程，宣達市府團隊積極落實區域共榮發展的決心，也展現解決各區停車需求不足的難題。

黃偉哲指出，善化區蓮潭里﹙陽光電城﹚是近年來發展相當快速地區，市府團隊所規劃的各項公共建設也將陸續到位，LM陽光電城多目標立體停車場是陽光電城公共建設的一塊重要拼圖，也期許交通局與統包團隊能夠同心協力，全力以赴，確保工程如期如質地完成，為善化區居民提供更便捷的停車服務。

交通局長王銘德指出，LM陽光電城多目標立體停車場是一座地上4層的立體多目標停車場，在1樓規畫多目標使用空間，其餘空間規畫300席小客車停車位及230席機車停車位，充分利用區內唯一一處的停車場用地，將現有停車空間擴增了3倍有餘，結合智慧化、綠能化的設計，未來停車場不僅是地方重要的公共建設，更是陽光電城的一座新地標、新門面。

王銘德表示，為了加速工程進度，LM陽光電城多目標立體停車場採用統包形式辦理，並設定明確的工程時間表，預計於9月辦理開工，2026年初竣工，立體停車場也將引入智慧停車管理系統，並建置綠能車位充電系統，可為市民帶來更便捷的停車服務。

南科善化區LM陽光電城立體停車場統包工程今天簽約正式啟動。圖／台南市交通局提供
南科善化區LM陽光電城立體停車場統包工程今天簽約正式啟動。圖／台南市交通局提供
南科善化區LM陽光電城立體停車場統包工程今天簽約正式啟動。圖／台南市交通局提供
南科善化區LM陽光電城立體停車場統包工程今天簽約正式啟動。圖／台南市交通局提供

停車場 車位 黃偉哲

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