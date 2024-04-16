虎科大蓪草紙花展 喚回消失的記憶

早年美術用紙的主要材料蓪草紙，產自有「生態保麗龍」美稱的台灣特生植物蓪草樹，且早年蓪草紙外銷量龐大，曾是台灣4大產業之一，如今隨著塑膠石化興起沒落消失；減碳時代來臨，台灣蓪草學會為復興這項台灣特有工藝產業，昨起在虎尾科大展出蓪草花藝，引領欣賞流傳超過2千年的紙花工藝技術，值得欣賞。

台灣蓪紙學會理事長林曉洪說，蓪草紙是薄壁細胞形成的全天然紙張，不像一般紙張須要纖維抄漿，蓪草的髓心，輕細如羽，直接用刀旋削即可使用，如今切紙技術已不復見，蓪草可用來包裝、瓶塞、釣魚浮標，尤其質地柔細，是極佳的花藝材料，廣為產業界與藝術界使用。

他也說，蓪草紙花工藝技術清代時傳入台灣，台灣野生或種植的蓪草分布在新竹山區最多，全盛期新竹整條街都是蓪草家庭加工場，70年代石化塑膠和保麗龍崛起，被廉價塑膠花取代，加上二戰時日本要求原住民改種可煉油的蓖麻，使台灣蓪草產業沒落，目前只剩新竹五峰村一帶可見少數蓪草。

虎尾科大藝術中心主任李彥希說，蓪草是優質天然紙材，在減碳環保時代，復興「生態保麗龍」更具意義，年輕藝術界對曾風華一時的蓪草紙花藝十分陌生，展出多幅蓪草紙畫作及牡丹花等維妙維肖的花藝作品，歡迎來欣賞並回味這項消失在台灣的百年蓪草紙工藝史。