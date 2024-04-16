台南佳里設受水池生變 將另覓地點

經濟部水利署將在將軍區設海水淡化廠，並規畫在佳里區設占地1公頃的自來水受水池，可裝2萬公噸水量，但地方質疑恐排放次氯酸鈉、低頻噪音等環境汙染，設置過程資訊也不透明，強烈反對。立院財政委員會昨天勘查，立委也質疑選址不當，要求改址；經協調後，水利署副署長黃宏莆允諾另覓合適地點。

對於為何選在當地蓋受水池，水利署官員解釋，除了有時間壓力外，且預定位址為公有地，方便用地變更，再者考量受水池完成後，可扭轉當前佳里區「水尾」管線末端窘況供水不穩定，搖身一變為水頭，相關問題可迎刃而解。

南市都發局配合此工程，擬將原為都市計畫區內3筆農業用地變更為機關用地，日前在佳里區公所召開說明會，不少居民得知後譁然，反對者成立自救會，逾千人連署，連選區不分黨派5名市議員一致反對外，立委郭國文也力挺反對到底。

立法院財政委員會現勘，立委郭國文、林俊憲及市議員蔡蘇秋金等人與會，現場只有安西里長陳雅慧贊成這選址。蔡蘇秋金建議，這地點可以闢建居民最需要的活動中心；陳雅慧則表示，要居民連署同意設廠，她兩天內可以連署4000人，為此蔡、陳兩度爆發口角，場面尷尬，郭國文打圓場後風波暫止。

「不是反對蓋受水池，主要是地點不當！」遞上陳情書的自救會會長黃維明等人說，過程根本資訊未完全公開，建議應要改設在省道台17線以西人群稀少處較適合，未來若強渡關山，將發動更大抗爭。

林俊憲說，日前已與水利署長賴建信轉達地方心聲，賴同意另外找地點。郭國文說，設立過程水利署跟地方沒充分溝通，「大主大意（台語，草率之意）」，應順應民意。

現場與會者決議受水池另覓適當地點，南區水資源分署表示「尊重」，台南海水淡化廠啟用時程目前不受影響。