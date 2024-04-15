房地產詐騙、盜賣土地頻傳 做了這項保護措施就不怕

房地產詐騙、盜賣土地新聞頻傳，台南市政府地政局鑑於詐騙手法日新月異，而一般民眾囿於不動產法令較為艱澀，容易成為非法之徒的下手目標，為此，積極推廣地籍異動即時通服務，所有權人申辦此項服務能預防不動產詐騙，保障產權。

南市地政局表示，想要自保最簡單的方式就是申辦「地籍異動即時通」，因名下已登記不動產的所有權人不會時時刻刻查看產權現況，因此讓不肖之徒有機可趁，申請此項服務後，遇有買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、抵押權設定、查封、假扣押、判決移轉、調解移轉、和解移轉及書狀補給登記案件等12種情形，土地所在的地政事務所系統即會在登記案件「收件」或「異動完成」時，以手機簡訊或電子郵件通知，對於產權的保障能即時防護。

地政局舉例，林小姐就是看到許多不動產詐騙的新聞，來電詢問辦理地籍異動即時通的方式，發現申辦方式簡單，只要攜帶身分證正本親自到地政事務所辦理，不需要準備什麼繁瑣的文件且有專人協助，一點都不難，並表示要讓家人全部都申辦此項服務，趁早申辦提早安心。

地政局長陳淑美說，南市地籍異動即時通申辦件數2022年2940件、2023年4508件，申辦件數成長逾五成。今年一季申辦件數更達到2596件，因該局及各地政事所積極推廣，甚至結合在地活動協助民眾申辦，使土地所有權人申辦意願大增。

地籍異動即時通申請方式多元，除了臨櫃申請還有線上申辦(網址：https://dc.land.moi.gov.tw/)，以及併同土地登記案件申請3種方式，其中併同登記案件申請更加方便，只要申請書所蓋印章相同即可，無需再臨櫃申辦或線上申請，非常簡便且快速。另，從前僅權利人可以併土地登記案件申請，現在不再受限，權利人或義務人都可以申請，且完全免費。如有申辦疑請電洽(06-3901149)。