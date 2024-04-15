帶著正義與勇氣啟航！南市高中生「尋找湯德章」

今年台南400，南市教育局秉持「以教育傳承文化，用教學影響生命」的核心精神，陸續辦理多項相關活動，今天下午於大遠百威秀影城舉辦「尋找湯德章」紀錄片觀賞活動，並邀請製片及導演連楨惠及土城高中師生參加，藉此認識這位值得敬佩與懷念的人物。

教育局長鄭新輝表示，早在2014年，台南市政府即將228受難者湯德章律師殉難的3月13日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，更於2022年將中正路部分路段更名為「湯德章大道」，希望透過這些行政作為喚起更多臺南人認識在地文史，進而產生認同及關懷。

鄭新輝說，台南400年有許多值得回顧與反思的文史精華， 108新課綱上路後，全市各級學校充分結合在地文史、特色景點或時事議題，開設校訂必修、探究與實作、多元選修等課程，部定課程也有相關人事物介紹，藉由「尋找湯德章」紀錄片上映，提供學校師生在歷史探究過程中，能深化愛鄉的情懷，也提醒學生，在科技快速發展、國際交流頻繁的時代，自我認同與不忘本的精神也相當重要。

導演連楨惠表示，影片中的景點及人物訪談，都有台南人熟悉的事物，這部影片適時留下史料及台南人的共同記憶，符合台南400的主軸，在在點醒大家，台南各地都有值得珍藏及紀念的文物，「歷史就是我們，我們活進歷史，也在分秒中創造歷史」。

教育局補充說明，為扎根文化，特別針對台南400辦理系列活動，邀請開設相關課程的師生一起尋找湯德章，包含大灣、南寧、家齊、土城、新豐、台南女中、永仁等7所高中760位名師生熱烈響應。期盼台南少年在觀影後不只留下感動，更能趁此撥開人生眼前的迷霧，一如湯德章將正義與勇氣裝進行囊，啟程前航。