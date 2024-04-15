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台南佳里設自來水受水池生變 地方反對將另覓他處

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
與會的水利署副署長黃宏莆收下自救會會長黃維明（左二）遞交陳情書，立委郭國文（右三）、林俊憲（右四）、市議員蔡蘇秋金（右二）要求另覓適合地點。記者謝進盛／攝影
與會的水利署副署長黃宏莆收下自救會會長黃維明（左二）遞交陳情書，立委郭國文（右三）、林俊憲（右四）、市議員蔡蘇秋金（右二）要求另覓適合地點。記者謝進盛／攝影

為穩定大台南未來供水，經濟部南區水利署分署規畫在佳里區設置容量2萬噸的自來水受水池地方反彈，立院財政委員會今勘查，立委郭國文、林俊憲質疑選址過程未與地方深入溝通，「選址不當」，要求另覓適當地點，南區水利署分署表示「尊重」，會再找合適地點因應。

位於將軍青鯤鯓的台南海水淡化廠，廠址預定地面積17公頃，其中含約5.1公頃綠地，海淡廠規畫每日產水量20萬噸，分兩期興建，第1期取排水工程、海水淡化廠工程、輸配水工程（至佳里區自來水受水池），產水量每日10萬噸，工程核定經費160億元，預計下月月招標，2028年試運轉供水；第2期工程日產水10萬噸，視第1期營運後再行推動。

台南市政府都發局配合該重大工程變更佳里都市計畫區土地，闢建1公頃受水池，可裝置2萬噸水量，擬將原為都市計畫區內三筆農業用地變更為機關用地，日前在佳里區公所召開說明會，不少居民譁然，認為預定地緊鄰夜市及住宅區人口稠密處，未來恐有次氯酸鈉排放量、長期低頻噪音及長期電磁波，反對居民成立自救會，還連署逾千人開了2次說明會，強烈表達反對立場，連選區5名藍綠市議員一致反對外，立委郭國文服務處也重力挺居民反對到底。

立院財政委員會今安排現勘，立委郭國文、林俊憲、市議員蔡蘇秋金、安西里長陳雅慧等人與會，除陳雅慧贊成該地點外，與會者均認為選址不當，要求更改地點，過程中蔡蘇秋金與陳雅慧還爆發激烈口角，場面一度尷尬。

林俊憲表示，日前已與水利署長賴建信轉達地方心聲，賴同意「另外找地點」，郭國文也說，設立過程水利署跟地方沒充分溝通，「大主大意」（台語，草率之意），要求順應民意。

蔡蘇秋金建議，該預定地不尊重地方，建議可闢建居民最需要的活動中心，且中央都已完成土地變更了最適合，陳雅慧則稱要連署同意她兩天內可連署4000人，蔡、陳再度爆發口角，郭國文打圓場後風波暫止。

「不是反對蓋受水池，主要是地點不當！」遞上陳情書的自救會會長黃維明等人說，過程根本資訊未完全公開，建議應要改設在台17線以西人群稀少處較適合，未來若強渡關山，將發動更大抗爭。

與會決議，要求受水池另覓適當地點，南區水利署分署表示「尊重」，會持續再找合適地點因應，台南海水淡化廠運轉目前不受影響。

水利署副署長黃宏莆（左）表示會再盡速尋找合適地點。記者謝進盛／攝影
水利署副署長黃宏莆（左）表示會再盡速尋找合適地點。記者謝進盛／攝影
水利署佳里受水池生變， 地方要求改地點，圖為佳里安西夜市旁預定地現況。記者謝進盛／攝影
水利署佳里受水池生變， 地方要求改地點，圖為佳里安西夜市旁預定地現況。記者謝進盛／攝影

台南 水利署 郭國文

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