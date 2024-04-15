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廟會燃放鞭炮勸導不聽 台南聯合稽查小組依規定開罰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市安南區昨晚廟會活動，有男子於晚間10點多仍在安中路施放煙火，聯合稽查小組依法開罰。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區昨晚廟會活動，有男子於晚間10點多仍在安中路施放煙火，聯合稽查小組依法開罰。記者黃宣翰／翻攝

台南市安南區昨晚有廟會遶境活動，有男子於昨晚10點多在安中路六段大馬路中擺放大量鞭炮，轄區警方立即派員前往協助勸導、制止，但他仍趁隙點燃鞭炮，警方今天說，後續由聯合稽查小組依法開罰。

台南市警三分局執行土城香廟會安維勤務，於昨晚10點多，經聯合稽查小組通知，在安中路六段發現民眾於路中擺放大量鞭炮，立即派警員前往協助勸導、制止，但男子仍趁隙點燃鞭炮，後續由聯合稽查小組依法開罰。

警方說，噪音管制法第8條第4款規定，晚間10點到次日7點，不得使用擴音設備及施放煙火，但依傳統禮俗神轎入廟免不了燃放煙火或炮竹，市警三分局與環保局及消防局組成聯合稽查小組，除了宣導優質宗教政策外，並對違反規定之情事進行開罰。

據了解，噪音管制法第8條第4款規定，晚間10點到次日7點，不得使用擴音設備及施放煙火，於晚間11點前施放煙火，依規定可罰3千元。

台南 噪音 環保局

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