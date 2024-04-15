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嘉義傳巨響門窗狂震 空軍證實：F-16試飛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
昨天上午嘉義地區傳巨大爆炸聲，網友推測是F16戰鬥機音爆聲。圖／本報資料照片
昨天上午嘉義地區傳巨大爆炸聲，網友推測是F16戰鬥機音爆聲。圖／本報資料照片

嘉義昨天上午傳出巨大爆炸聲響，不少民眾上網詢問「是什麼聲音啊？阿里山半山腰也聽得到」，有網友推測是戰鬥機音爆聲；空軍司令部證實，有近20架次F-16型機執行試飛，「本次於試飛空域飛測造成音爆，並無危安因素，請民眾安心」。

空軍嘉義基地指出，在山區進行單機訓練，飛行高度約2萬5千英尺，通常戰機爬升時會有音爆聲，也就是從音速到超音速、速度突破音障時產生衝擊波而發出巨大聲響，聽起來有如爆炸。

嘉義基地也表示，以往空軍訓練都在沿海，但昨天卻在山區，主因中共戰機侵擾、壓縮空域，不過以後訓練還是以海區為主，海上有其他航機時，才會改在山區。

巨響範圍相當廣，PTT、臉書社團都有貼文討論，許多網友說阿里山、南投山區都有聽到很大的爆炸聲，像是音爆的聲音，嘉義在地人指出「竹崎這裡門窗都震動了」、「碰一聲！窗戶都震動了」、「阿里山半山腰+1，超級無敵大聲」，因嘉義地區近兩日地震頻傳，也有人擔憂「地震地鳴？」

F-16 嘉義 戰機 爆炸 阿里山

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