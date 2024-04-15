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南市寄養家庭授證 今年僅增6戶

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市長黃偉哲（左）昨表揚服務已屆滿5、10、15、20、25年以上的13戶寄養家庭，肯定其長期以來對寄養兒少的用心與付出。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（左）昨表揚服務已屆滿5、10、15、20、25年以上的13戶寄養家庭，肯定其長期以來對寄養兒少的用心與付出。記者萬于甄／攝影

台南市長黃偉哲昨天為台南南、北家扶中心寄養家庭授證，全市80戶寄養家庭，今年僅新增6戶，但每個月仍有10多名孩童待寄養，家扶中心希望藉寄養家庭分享心得，拋磚引玉號召投入。吳啟昌、林妙香夫婦擔任寄養家庭29年是全市最資深，還拉親友加入行列，林妙香說，只要身體健康能負擔，會照顧更多需要照顧的兒少。

北台南家扶中心表示，近年寄養家庭招募面臨困境，2月曾舉辦招募說明會，當時約6戶家庭參與，但傳出台北寄養保母虐童案，導致說明會後迄今尚未接獲新申請的家庭，許多現有寄養家庭、社工承受諸多壓力及不信任感，讓寄養家庭多少有些打退堂鼓。

南市社會局指出，台南去年約74戶寄養家庭，今年有6戶加入服務，平均每戶寄養家庭年資約10年，服務年資滿25年以上共3戶，其中，林妙香、吳啟昌夫婦迄今照顧約30名寄養兒少，目前家中也照顧1名國中一年級的孩子，本身從事教職的林妙香更把寄養兒少事情擺第1，孩子都逐漸打開心房，不過她認為，在充斥3C電子產品的時代，要與年輕的孩子溝通、談心都並非易事。

林妙香也感動她的大姑吳碧雲一起投入寄養家庭，姑嫂兩家庭共同在寄養服務上努力；姑嫂都說，只要身體健康能夠負擔，會一直擔任寄養家庭，照顧更多需要照顧的兒少。

家扶中心 寄養家庭

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