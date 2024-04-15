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雲林補選／虎尾林嘉弘、麥寮許忠富勝出謝票
雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選落幕，兩名當選人展開謝票，而麥寮有藍、白候選人皆各有黨中央強力輔選夾擊，民進黨支持的許忠富仍脫穎而出，在海線資深立委蘇治芬年初連任失利後，綠營贏回1個海線鄉鎮。1名地方政壇人士說，民進黨在大選慘敗，可能是「鐘擺效應」而團結。
許忠富昨到興華村玉安宮上香謝神，鄰近村民紛紛向他道賀，他也再次承諾，讓麥寮發展更上一層樓。
許忠富受訪說，造成選舉輸或贏的因素很多，基層選舉多半選人不選黨，選民對個人的認同很重要，這是補選和大選最大的差別，尤其麥寮是新興城市，政治環境日顯複雜，在大選過後的局勢對綠營相對不利，但「既有心為地方，就不應退縮，於是選擇往前走」。
國民黨力挺的虎尾新科鎮長林嘉弘也以車隊沿著虎尾大街小巷謝票，他說，未來日子才是挑戰開始，將竭盡心力讓虎尾充滿無限可能。
林嘉弘說，虎尾是雲林第1大鎮，基礎建設、經濟發展、社會福利、環境保護的重擔他將一肩挑，帶領團隊齊心協力，讓虎尾大耀進、迎向繁榮。
地方政壇人士分析，民進黨在立委大選慘敗，處境艱難，地方補選還能突破重圍，守住麥寮，可能是「鐘擺效應」，危機感觸動綠營基本盤更團結，這次補選還出現藍綠脫黨參選奇特現象，國民黨籍林嘉弘以無黨籍身分參選，一舉突破萬餘票高票當選，民進黨籍的許忠富也以無黨突破藍白強敵環伺，囊括9千多票入主鄉政。
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