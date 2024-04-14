台南牡蠣大爆殼損失慘重達60% 水試所專家找出死亡原因

台南安平、南區等牡蠣主要產區浮棚養殖牡蠣今年死亡率暴增，初估已高達6成，造成漁民損失慘重，水試所公布採驗結果，水質正常也未驗出病毒，主因是類馬爾太蟲侵襲所致，建議蚵農慎選所放養的蚵苗、中蚵，並應區隔養殖不要混養，並建議不要延緩收成，降低蟲害。

台南市區漁會總幹事林鈺昕說，原先預估南區損失約5成、安平約3成，實際上損失約6成，目前是台南牡蠣盛產期，半數還沒採收。由於遭類馬爾太蟲攻擊的牡蠣主要是母牡蠣，而且以中蚵放養的牡蠣遭蟲害侵襲情況較嚴重，有賴專家進一步追蹤與調查。

台南市曾文溪以南淺海區今年放養8千多棚牡蠣，3月間南區、安平區普遍發生牡蠣爆殼死亡情形，經水試所採水及牡蠣死亡檢體檢驗，找出死亡原因，主要是類馬爾太蟲侵害造成，去年台灣牡蠣養殖區的類馬爾太蟲盛行率是2.3%至15.63，其中安平為13.5%，是全國次高，但今年台南最高盛行率是23.3%；並發現牡蠣體內弧菌數相對較高，相對死亡率也高，分析原因，可能和養殖操作有關。

水試所專家建議，建立可信度及優良的種苗口袋名單，慎選品質較好的蚵苗、中蚵，以及調整放養期，如中蚵在10至12月養，出清後再購入新苗於1至5月放養，若無法調整，盡量區隔中蚵與新苗的放養位置，不要混養。

農業局漁港及近海管理所長張順得表示，專家發現，牡蠣養到可收成的大小就該收成，若不收成繼續放著，因年紀大活動力較弱，吸收養分能力不佳，體質不好，就容易生病即遭蟲害侵襲，會持續宣導。

南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，專家建議慎選蚵苗、中蚵，但台南7至9月是禁養期，10月放養季開始後，大家搶種苗，要慎選實有困難，應取消禁養期，補助蚵農使用抗強浪的新式蚵棚。漁港所長張順得說，禁養是護蚵農，急遽氣候下，強颱難防，新式蚵棚也還在試驗中，需通過考驗才能推動。

市議員李啟維表示，這次蚵農損失嚴重，雖然此區蚵農尚無漁業權，但政府也應該未受損蚵農爭取補助，否則欠蚵農公道。農業局強調，正努力為蚵農爭取漁業權。