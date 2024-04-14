選後首日！虎尾新科鎮長謝票 麥寮新科鄉長拜神謝恩

雲林縣麥寮和虎尾補選落幕，今天虎尾新科鎮長林嘉弘展開拜票；麥寮新科鄉長許忠富則到廟參拜感謝神恩，同時以電話謝票，將擇期再車隊謝票，兩人對這次選舉結果也都認同並表達會傾全力做好鄉鎮事務。

昨天國內6場補選，國民黨一舉拿下5席，唯一沒能攻克的是雲林縣麥寮鄉長補選，面對由綠轉藍獲國民黨候選人許志豪來勢洶洶，除了雲林張家和國民黨共同操盤，加上民眾黨主席柯文哲親率大軍壓鎮，藍白夾擊，綠營許忠富仍能脫穎而出，格外引人注目。

地方政壇人士說，民進黨在大選慘敗，處境艱難，地方補選還能突破重圍，守住麥寮，可能是「鐘擺效應」，危機感觸動綠營基本盤更加團結。尤其這次補選出現藍綠「脫黨參選」的奇特現象，國民黨籍的虎尾鎮長當選人林嘉弘以無黨籍身分參選，一舉突破萬餘票高票當選；而民進黨籍的許忠富也以無黨籍挑戰藍白強敵環伺，同樣也囊括9千多票入主鄉政。

許忠富今天受訪時指出，造成選舉輸或贏的因素很多，但他認為基層選舉多半選人不選黨，選民對個人的認同很重要，這是補選和大選最大的差別，尤其麥寮是新興城市，政治環境日顯複雜，在大選過後的局勢對綠營相對不利，但他認為既有心為地方，就不應退縮，於是選擇往前走。

許忠富今天到興華村玉安宮上香謝神，鄰近村民紛紛向他道賀，他也再次承諾讓麥寮發展更上一層樓。虎尾新科鎮長林嘉弘也以車隊沿著虎尾大街小巷謝票，他強調，未來日子，才是挑戰的開始，他將竭盡心力讓虎尾充滿無限的可能。