4月天飆37度高溫 南市山區遊客啖芒果冰消暑

台南地區今早豔陽高照，氣溫不斷竄高，一早已逾30度，午後更達37度，全台十大最高溫南化北寮、玉井更包辦前兩名，玉井老街各冰店商家午後更是生意強強滾，業者忙翻天。

根據中央氣象署資料顯示，今全台十大高溫都在南、高、屏、東山區，前五大高溫分別是南化北寮37.1度、玉井36.9度、內門36.3度、月眉36.1度（高雄杉林）、曾文（楠西）36度，不少人只能以「爆熱」形容，更有人笑說，現在才4月天就這樣，到了暑假根本無處可逃。

動輒30多度高溫，讓不少人大喊吃不消，台南山城玉井著名的芒果冰，更讓饕客忍不住來一碗消暑，午後玉井老街人潮明顯較上午增加不少，主打芒果無雙、芒果雪花冰聞名的有間冰舖，下午人潮湧現，老闆及員工忙進忙出，許多外地遊客趕來大啖入口消暑。