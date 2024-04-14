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台南安定長興宮瘟王祭今遶境 21日壓軸燒王船

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市安定蘇厝長興宮瘟王祭，今辦理遶境活動，各陣頭隨行，預計21日一早燒王船。記者謝進盛／攝影
南市安定蘇厝長興宮瘟王祭，今辦理遶境活動，各陣頭隨行，預計21日一早燒王船。記者謝進盛／攝影

台南市安定蘇厝長興宮3年1科瘟王祭，今起鼓入醮，上午展開遶境祈福活動，遶行安定及善化區，神轎陣頭所到之處鑼鼓喧天，預計今晚7點入廟。壓軸的「送王」燒王船將在下周日21日6點起在曾文溪畔登場。

遶境隊伍今從長興宮出發，有24間宮廟、近50隊文武陣頭參與，參與遶境的人員頂著逾30度高溫不畏豔陽前進，沿途不少民眾在家門前擺設香案祈福。

長興宮主委詹鈞現說，長興宮瘟王祭首見於1772年，已傳承252年，今年配合台南400香科年，將安排一連6天瘟王祭文化活動，包括大型電視木偶布袋戲公演、蘇厝社區關懷據點表演、魔術親子歡樂派對、街頭藝人饗宴、天子文生太平歌陣與南工校友國樂社演唱，還有藝人鄭進一、吳申梅、甲子慧到場演唱與鄉親同歡。

南市安定蘇厝長興宮瘟王祭，今辦理遶境活動，各陣頭隨行，預計21日一早燒王船。記者謝進盛／攝影
南市安定蘇厝長興宮瘟王祭，今辦理遶境活動，各陣頭隨行，預計21日一早燒王船。記者謝進盛／攝影

台南 遶境 陣頭

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