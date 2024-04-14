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訓練來幾人是幾人 連6勝奪署長盃籃賽冠軍 台中市警察局寫新頁

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市警察局參加今年的「警政署長盃籃球錦標賽」督察長林逢泉（前右）前往為球員們打氣。圖／蔡期望提供
台中市警察局參加今年的「警政署長盃籃球錦標賽」督察長林逢泉（前右）前往為球員們打氣。圖／蔡期望提供

台中市警察局參加今年的「警政署長盃籃球錦標賽」前天以連6勝佳績一舉得冠，也打破歷來從未得獎的記錄，為台中市警察局寫下新頁。教練、後勤科長蔡期望自己曾是警光籃球隊的一員，他今天說，15名選手都來自基層派出所和偵查隊等外勤隊，平時工作忙碌，能獲此成績相當不容易，希望能為員警帶來運動風氣，一起把冠軍維持下去。

蔡期望說，這項賽事是每年慶祝警察節的系列活動之一，去年他因為擔任督察室行政股長接辦籃球隊業務，因此擔任教練並挑選球員，但因練球僅兩周就參賽，在預賽就被淘汰。但是，經過一年的訓練，大家團結一心，最終以6連勝拿下勝利，成績大幅躍升，讓大家都欣喜萬分。

他說，球員們來自各基層派出所和偵查隊，他們對籃球有高度興趣，部分也曾是大學籃球校隊。大家平日都得先做好分內工作，再利用勤餘時間練球，相當難得。也因此，訓練時經常湊不滿整個隊，而是能來幾個人就是幾個人。而去年曾參與、今年未加入的隊員在群組裡知道要練球，也會盡量一起來參與，協助了球隊的運作和訓練。

比賽前，還需要藉由與其他隊伍較勁來磨練自己，因此十分感謝市警三分局警友辦事處主任、科隆白金牙醫總院長陳志勲協助，讓活動都能順利進行。比賽期間，也感謝督察長林逢泉、陳志勲都前往為選手們打氣，讓選手們士氣高昂。

因為比賽戰況激烈，蔡期望受訪時聲音還是沙啞的。對於自己已屆中年仍有機會在球場上一圓籃球夢，心裡有無限的感慨。他說，警察局長李文章重視榮譽，也鼓勵同仁們運動健身，這次的得獎，榮光是所有同仁的。希望因此能有更多同仁加入運動，讓運動帶來強健的體魄，以能在警察工作上有更好的表現。

台中市警察局參加今年的「警政署長盃籃球錦標賽」拚鬥十分激烈。圖／蔡期望提供
台中市警察局參加今年的「警政署長盃籃球錦標賽」拚鬥十分激烈。圖／蔡期望提供
台中市警察局參加今年的「警政署長盃籃球錦標賽」前天以連6勝佳績一舉得冠，球員們欣喜若狂。圖／蔡期望提供
台中市警察局參加今年的「警政署長盃籃球錦標賽」前天以連6勝佳績一舉得冠，球員們欣喜若狂。圖／蔡期望提供
台中市警察局參加今年的「警政署長盃籃球錦標賽」前天以連6勝佳績一舉得冠，教練蔡期望（中右藍衣）十分欣慰。圖／蔡期望提供
台中市警察局參加今年的「警政署長盃籃球錦標賽」前天以連6勝佳績一舉得冠，教練蔡期望（中右藍衣）十分欣慰。圖／蔡期望提供
台中市警察局參加今年的「警政署長盃籃球錦標賽」得冠，教練蔡期望（後排右三）感謝市警三分局警友辦事處主任陳志勲（後排右四）協助。圖／蔡期望提供
台中市警察局參加今年的「警政署長盃籃球錦標賽」得冠，教練蔡期望（後排右三）感謝市警三分局警友辦事處主任陳志勲（後排右四）協助。圖／蔡期望提供

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