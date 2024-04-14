嘉義地區今上午傳巨響 空軍嘉義基地：單機訓練音爆聲

嘉義地區民眾今天早上9時51分，許多人都聽到巨大爆炸聲響，不少人上網詢問「是什麼聲音啊，阿里山半山腰也聽得到」「碰一聲，窗戶都震動了」「南投山區也聽到好大聲」；網友推測是戰鬥機的音爆聲；眾人祈禱不是地震就好。

網友解釋，這種爆炸聲大部分是戰機由次音速進入超音速時，穿越音牆所產生之音爆。還有人表示，今天好像有戰鬥機演練，有看到F16從水上起飛。有些人難免喚起九二一的不好記憶「921前也是此感覺」，有人說，「家就在航道下北港路這…」，但聲音不太像飛機聲音，但願是錯覺。

PTT上PO文，玉山山腳出現很大的爆炸聲，像是音爆的聲音，「難道是什麼戰機飛過去嗎？」貼文PO出後，不少嘉義在地人都有聽見，指出「竹崎這裡門窗都震動了」、「地震地鳴？」、「民雄也是」、「應該是音爆，那時候有飛機在飛」、「竹崎+1，大概早上9點51分38秒」、「碰一聲 窗戶都震動了」、「阿里山半山腰+1，超級無敵大聲」、「太驚悚了吧，什麼聲音可以傳那麼大範圍」。

空軍嘉義基地表示，以往空軍訓練都在沿海地區，但是今天卻在山區，主因於中共戰機侵擾、壓縮空域。以後訓練還是以海區為主，海上有其他航機時，訓練才會改在山區。

嘉義基地證實，上午的確有在山區進行單機訓練飛行，高度約2萬5千英呎，通常戰機爬升時會有音爆聲，也就是從音速到超音速，速度突破音障時產生衝擊波而發出巨大聲響聽起來有如爆炸。