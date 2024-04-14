正統鹿耳門聖母廟遶境 賴清德扶轎

今年適逢台南建城400年，台南市土城正統鹿耳門聖母廟舉辦3天「鹿耳門媽」刈香遶境，副總統賴清德昨以「準總統」身分為「鹿耳門媽」主帥轎扶轎，並向廣大鄉親報告「一定認真打拚，不辜負大家的支持」。

南瀛五大香的「土城香」祈安遶境昨天進行「貳日香」，賴清德出席扶轎，護送媽祖鑾轎啟行，台南市長黃偉哲及2名市長熱門人選立委林俊憲、陳亭妃均到場陪同，現場數百陣頭，信眾擠爆，熱鬧滾滾。

賴清德說，土城香涵蓋鹿耳門媽香與五府千歲醮，相當特別；今年不僅是3年1科，更適逢「台南400」，別具意義，「很高興回來台南和大家一起逗鬧熱，希望香科圓滿順利，也祝福大家事業成功、家庭美滿幸福、賺大錢」。

賴清德向鄉親道謝，指從國代到立委、市長、當選總統，都是大家支持才有這個機會；聖母廟主委王增榮說，土城香3日刈香，神轎超過200頂、陣頭超過100個，3天遶境路程超過200公里，每日參與轎班、隨行人員5萬人次以上，是凝聚地方向心力民俗活動，今天「尾日香」會在本境土城，將是最熱鬧的一天。廟方表示，「土城香」香醮文化精采多元，具歷史意義與地方特色。