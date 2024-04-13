5G結合AR導覽解說 帶民眾探訪台中秋紅谷
台中秋紅谷生態公園景觀多元，為讓民眾深入瞭解公園生態環境與設計，經營單位心之谷永續教育園區與原人科技合作，策劃「共繪一個永續未來藍圖暨5G互動創新展」，透過5G與AR的導覽解說，帶領民眾暢遊秋紅谷。
秋紅谷景觀生態公園融合5G與AR技術，民眾到心之谷透過G.Action APP進行場域探索、集點集章，更深度認識公園生態環境、SDGs永續規劃及中小企業品牌。
心之谷永續教育園區創辦人蕭順基說，秋紅谷擁有豐富的植物及滯洪池等設計，但一般民眾參觀時，只觀賞景色，卻不易瞭解其設計特色，必須透過導覽解說，但是解說人力不多，幸好科技AR輔助，加上5G的速度，民眾只要掃描QRCODE，下載相關軟體，就能即時看到各種資訊和闖關解謎遊戲等。
台中市工策會總幹事黃于珊說，透過AR導覽，將秋紅谷打造成台中亮點場域。
心之谷永續教育園區指出，透過APP，除提供豐富的互動體驗，現場也展示AR擴增實境技術及VR虛擬實境展場，以虛實整合的方式，推動永續主題展覽的導覽與導購，這些創新應用，不僅為中小企業提供新的線上展示空間，也增加品牌曝光機會。
5G互動創新展，展覽分3個檔期，包括首檔「共繪一個永續的未來藍圖」，第二檔「在傳承中發現未來的光芒」，第三檔「打造自然共生的美好未來」，每檔結合不同領域15家以上的品牌，向大眾傳達永續生活的多元可能。
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