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嘉市陽明醫院旁嚴抓臨停 腎友無奈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市政府南棟大樓後側與陽明醫院之間民樂街狹小，車流量大，陽明醫院病人接送車臨停遭警方開單，有人等車暈倒。記者魯永明／攝影
嘉義市政府南棟大樓後側與陽明醫院之間民樂街狹小，車流量大，陽明醫院病人接送車臨停遭警方開單，有人等車暈倒。記者魯永明／攝影

嘉義市政府南棟大樓後側與陽明醫院間的民樂街狹小，車流量大，陽明洗腎中心病人投訴，到醫院周邊停車很緊張，洗腎病人經親友接送，車一臨停，警察就來拍照開單，像見獵心喜搶業績；警方說，接獲檢舉都以勸導為主，沒有績效壓力；陽明說，新醫療大樓停車場完工可改善停車問題。

黃姓洗腎病人說，洗腎病人接送時車一臨停，警察就趕來臨檢、拍照開單，她體諒警察辛勞，但看到警察趕司機、拍照開單，真的很無語。有些接送病人的司機為避免取締，只好開車繞圈，卻也為難病患，剛下針的病人比較虛弱很容易暈倒，像她就暈倒過，也見過病友等車暈倒，這不是病友們願意發生的事，這個地段不是交通要道，車子接完人就走，不會久停，請警方讓病人能夠順利回家。

南門派出所指是接獲檢舉，員警才前往勸導，不是為開紅單，警方了解患者及親友處境，交通執法不是為績效，主要因為民樂街緊鄰陽明醫院，常有救護車輛通行，若車子占用會影響傷患救護，為了維護醫療路線順暢，才請民眾將車子停放停車場。

陽明醫院說，民樂街交通停車問題是老問題，有的接送車不按規定停放，併排停車影響交通，為了改善停車問題，新醫療大樓完工後可望改善。目前興建中的地上11層綜合醫療大樓，規畫114格停車位，可紓解停車問題。

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