近南科、綠地多 史博館特區房市夯

台南安南區統計2月底人口達20萬2237人，平均每月成長約200人，發展最早的莫過於台灣歷史博物館一帶，也被稱「史博館特區」，距離南科近、綠地多，以透天建案居多，深受科技人、公教人員青睞，此外，商60周邊、台17線九份子等也是房市熱區，以中小型坪數為主，相對年輕人來說更易入手。

信義房屋安南安中店專案經理王仲良表示，安南區因相較原市區來說還有許多腹地，且目前區域內有多達1、20個重劃區正在發展，區域及周邊更有不少工業區，包含台南產業園區（原台南科工區）、和順工業區、總頭寮工業區及七股科工區等，就業人口增加，也帶動房市的需求成長，是未來相當看好的新興市場。

其中，史博館特區近期受惠於北外環3期完工通車，距離南科、永康僅約5到10分鐘不到車程，且區域綠地多，房市則以透天型產品為主，許多莊園透天更擁有物業管理，隱密性高，因此受到不少科技人、退休公職人員青睞，價格也相對容易入手。

九份子重劃區更是目前房市當紅炸子雞，跨橋就可通往市區中心，重劃區內不僅有九份子生態國中小，又是綠能示範區，且建築臨路空間、棟距大，加上鹽水溪的水岸建設兼具自然生態與教育，受到不少小家庭及家長喜愛，但因重劃區仍發展中，預計5到10年生活機能才能到位。