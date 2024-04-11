PO文喊心酸！蔡壁如指麥寮輔選海報沒有她 江和樹：問題正向解決
民眾黨麥寮鄉長補選釀黨內茶壺風暴，前立委蔡壁如今天表示，選前活動宣傳海報上沒有她，但還是會為黨的候選人加油；民眾黨台中黨部主委江和樹表示，問題應用正向方式解決。
虎尾鎮前鎮長丁學忠當選第11屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理；麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞遭免職，鄉長懸缺由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代。雲林縣選委會公告，虎尾等2鄉鎮長將於4月13日補選。
民眾黨日前宣布全力輔選民眾黨提名的麥寮鄉長補選候選人林宜豊，但蔡壁如卻曾公開抱怨，遭黨中央禁止參加麥寮鄉長輔選活動。
蔡壁如今天在臉書（Facebook）發文表示，她最討厭說謊的人和事，尤其討厭有人故意支支吾吾對媒體放話，不但不能解決問題，只會惡化問題；人證、物證都那麼清楚存在，輕易就可以被揭穿的謊言，難道要硬把黨的形象也賠下去嗎？
蔡壁如指出，現在不是她不去，看看事前宣傳海報上就根本沒有她，很明顯是有人早就不想讓她去，真的很心酸，選舉不是要團結一切可團結的力量嗎？
蔡壁如提到，雖然身為連尾牙都沒份的「阿信」，她還是會去為林宜豊加油打氣，不論如何，黨的提名人本該熱忱相挺，不是嗎？
民眾黨台中市黨部主委江和樹接受中央社記者電訪時表示，站在地方角度，蔡壁如跟黨中央都有聯繫方式，有問題應講清楚，星期六就要選舉，若透過這樣的方式，到底是加分還是減分，大家心裡都有一把尺。
江和樹說，這個問題已存在一段時間，但黨中央到現在還沒處理好、持續發酵，這個黨才成立4年多而已，處理問題經驗可能還不足，地方很辛苦，沒有本錢繼續搞下去，不然會有滅黨問題，大家都是一家人，不須透過這種方式表達，應用正向方式解決。
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