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總經費23.4億元安平漁港跨港大橋將開工 拚2028年完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
總預算23.4億元的安平漁港跨港大橋即將開工，目標2028年完工。圖／台南市政府提供
總預算23.4億元的安平漁港跨港大橋即將開工，目標2028年完工。圖／台南市政府提供

總預算23.4億元的安平漁港跨港大橋，歷經11次流標，終於去年底決標發包，即將於4月20日開工，預計2028年底完工，台南市政府為確保工程不受外力干擾，避免「看不見的黑手」介入，啟動廉政平台運作以確保工程品質及如期完工，以打通安平地區的任督二脈。

市府工務局表示，安平港配合中央商漁港分離政策，於2009年1月將安平漁港航道打通，漁光島南北向道路因而被截斷，使原銜接安平區與安南區的聯外功能喪失，加上安平是國內著名觀光區，每逢假日車水馬龍，準南向交通受安平港阻隔，交通壅塞問題始終難解，安平漁港跨港大橋完工後將形成環形交通網，完善安平港區整體交通動線系統，

工務局指出，目前安平交通單向進出，未來新建安平漁港跨港大橋，是個環狀線的概念，可紓解安北路進入安平舊城區觀光車流，並提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流市區台17線中華西路交通，並連結安平漁港兩岸帶狀安平老街、觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等觀光景點，除提供民眾更便捷交通路網外，更能促進觀光產業進一步發展。

安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1010公尺，橋長 620 公尺、橋面連同側道總寬32公尺，連同用地總經費23.4億元。橋梁採景觀橋設計，造型橋墩結合台江候鳥意象，考量臨近海邊耐久使用因素，採輕量化的鋼筋混凝土橋，橋梁上設人行道、觀景平台，並設有夜間光雕設備，兼具交通便捷與觀光發展雙重效益。

工務局指出，該工程屬跨漁港工程、工程隱蔽面多、不確定因素亦多，透過機關採購廉政平台，建立跨域溝通機制，藉由檢察署、廉政署及調查機關等外部機關參與工程的採購各個階段，並引入專家學者及公民團體建議，以資訊透明公開精神，提供民眾監督管道。

工務局強調，未來廠商在履約過程中，若遇上與工程有關的程序外不當財務餽贈、飲宴應酬或關切請託，均應依廉政公約規範，向工務局政風室登錄，以營造優質採購環境，排除外部勢力的不當干預，確保工程進行順利。

台南 橋梁

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