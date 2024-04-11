芒果界LV台東「夏雪芒果」結果少 今年恐衝擊產量
芒果界LV美稱的台東「夏雪芒果」，去年9月接連颱風影響，加上上個月的吹焚風，導致結果率大幅下降，恐衝擊今年整體收成，農民預估產量不到去年一半。縣府農業處表示，量少可能抬升好價格，會持續積極拓展行銷通路，協助農民賣出去。
農業處農務科長劉炯傑指出，確實去年9月海葵及小犬颱風影響，造成夏雪節枝受損，進而影響花期結果，不過，好消息是1至3月份巡視追蹤果園狀況，並未造成大面積不結果情形，僅是少部果園，目前整個果實生長狀態良好，農友持續細心照護。
他說，根據過去幾年經驗，夏雪產量減少，都會拉抬價格，前年甚至最高飄升到每公斤逾300元，今年產量減少，預估價格可能抬升；縣府將持續拓展國內外市場通路，協助農友把夏雪賣出去，讓錢進來，繼續擦亮高品質台東夏雪品牌。
台東夏雪芒果栽種面積約230公頃，因果實具有土芒果的濃厚香氣、愛文芒果的細緻、金煌芒果的甜度，因此，被喻為「芒果界的LV」。且由於產量不多，加上備受農民細心呵護，價格維持非常高，屬於高經濟作物，品質深受國內外消費者喜愛。
但今年因去年接連颱風影響，加上上個月的焚風，農曆年後芒果進入著花期，結果率大幅下降，擔心沒果可採，衝擊整體收成量。有果農說，之前有遇過這樣情形，芒果才剛著花結果的果實，還來不及長大，就被焚風吹乾。
劉炯傑表示，中央尚未將焚風損害列入天然災害救助辦法內，至於去年海葵及小犬颱風天然災害救助辦法已公告，且大多農民也已領取。
台東區農業改良場提醒農友，受地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，迎風面架設防風網，可抵禦強風及焚風造成枝條折損，也可進行噴霧灌溉，增加空氣相對濕度及降低氣溫，減少花朵及幼果傷害，防範農損。
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