搶先感受四月雪 嘉義市桐花祭13日浪漫登場

2024嘉義市桐花祭將於13日起、一連2天在後庄里圓林仔社區幸福山丘登場，結合小農市集、不插電音樂會，讓民眾搶先感受桐花「四月雪」的浪漫。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，圓林仔社區持續生態保育工作已10餘年，後因導入客家資源，成功納入客家桐花季版圖，每年4月花季都吸引滿滿人潮搶先感受「四月雪」浪漫，尤其幸福山丘賞心悅目美景，近年成為超夯打卡景點。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，今年市府再度結合地景舉辦2024桐花祭，除規劃不插電音樂會、嘉義市客家文化協會等接力演唱外，也將舉辦小農文創市集，且於13日及14日上午10時及下午2時各推出2梯次賞桐生態輕旅行，在當地幸福馬場為集結點，現場採取免費報名。

嘉市府觀光新聞處指出，嘉義市除了桐花季外，嘉義公園的石斛蘭也開始綻放，由嘉義公園孔雀園旁大花紫薇樹幹上的石斛蘭開始，接著大門入口兩側磚牆、4號公廁旁大榕樹、小西湖周邊及3號公廁旁遊戲場的石斛蘭均陸續盛開，花期延續至4月底，為百年嘉義公園點綴春意。