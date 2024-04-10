快訊

上「夜夜秀」爆黃子佼拍少女裸照被消音 吳宗憲證實了

背包有證件！太魯閣砂卡礑第5具遺體尋獲 游家5口回家了

幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

搶先感受四月雪 嘉義市桐花祭13日浪漫登場

中央社／ 嘉義市10日電
百年嘉義公園所栽植的石斛蘭陸續綻放，花朵盛放時，有如粉紅花瀑自樹梢、磚牆邊傾瀉而下，吸引民眾目光，預計花期將延續至4月底。圖／嘉義市政府提供（中央社）
百年嘉義公園所栽植的石斛蘭陸續綻放，花朵盛放時，有如粉紅花瀑自樹梢、磚牆邊傾瀉而下，吸引民眾目光，預計花期將延續至4月底。圖／嘉義市政府提供（中央社）

2024嘉義桐花祭將於13日起、一連2天在後庄里圓林仔社區幸福山丘登場，結合小農市集、不插電音樂會，讓民眾搶先感受桐花「四月雪」的浪漫。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，圓林仔社區持續生態保育工作已10餘年，後因導入客家資源，成功納入客家桐花季版圖，每年4月花季都吸引滿滿人潮搶先感受「四月雪」浪漫，尤其幸福山丘賞心悅目美景，近年成為超夯打卡景點。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，今年市府再度結合地景舉辦2024桐花祭，除規劃不插電音樂會、嘉義市客家文化協會等接力演唱外，也將舉辦小農文創市集，且於13日及14日上午10時及下午2時各推出2梯次賞桐生態輕旅行，在當地幸福馬場為集結點，現場採取免費報名。

嘉市府觀光新聞處指出，嘉義市除了桐花季外，嘉義公園的石斛蘭也開始綻放，由嘉義公園孔雀園旁大花紫薇樹幹上的石斛蘭開始，接著大門入口兩側磚牆、4號公廁旁大榕樹、小西湖周邊及3號公廁旁遊戲場的石斛蘭均陸續盛開，花期延續至4月底，為百年嘉義公園點綴春意。

嘉義 桐花祭 音樂會

延伸閱讀

迎四月雪！苗栗縣府與5鄉鎮安排桐花小旅行 邀民眾漫步山林「遶山花」

季節限定桐花4月雪 嘉義市後花園圓林仔桐花綻放與盧山橋輝映

嘉義婦人吃熱狗噎到嘴唇發紺 哈姆立克及時救回

花蓮大地震移居日本東京阿里山女兒 為救援家鄉災民募款送愛

相關新聞

麥寮補選陷激戰！柯文哲Longstay雲林第6天 直搗綠營本命區當蔥農

距離雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選日剩下最後2天，其中進入激戰的麥寮鄉，因民眾黨在這波補選中唯一徵召林宜豊出戰，黨主席柯文...

搶先感受四月雪 嘉義市桐花祭13日浪漫登場

2024嘉義市桐花祭將於13日起、一連2天在後庄里圓林仔社區幸福山丘登場，結合小農市集、不插電音樂會，讓民眾搶先感受桐花...

台南溪北唯一百年老市場 佳里中山市場爭取優化改善

傳統市場除了人情味，也有傳承多代的名店及攤位，有些甚至已有百年以上歷史，台南市就有東菜市、西市場、鴨母寮、水仙宮及佳里中...

古坑桐花公園「抗疫成功」花開6成 4月13日重啟迎客

雲林縣古坑鄉荷苞山桐花公園裡的桐花是全台最早綻放地區，目前花開6成，連日已吸引許多登山客及團體遊客前來賞花，去年該公園因...

盼落實4措施！登革熱防治新戰役 環管署與嘉義縣聯手守護家園

天氣潮濕回暖，萬物蠢蠢欲動，在春意盎然的四月，環境部環境管理署10日與嘉義縣環境保護局攜手於梅山鄉幸福廣場共同發起「全嘉...

本土牡蠣7年減產6000公噸 蚵農憂進口貨衝擊要自立自強

農村缺工，養殖業也不例外，台灣西南沿海養殖牡蠣因從業人員老化，以及氣候異常、進口牡蠣搶市等因素影響，年產量從2017年的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。