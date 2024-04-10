古坑桐花公園「抗疫成功」花開6成 4月13日重啟迎客

雲林縣古坑鄉荷苞山桐花公園裡的桐花是全台最早綻放地區，目前花開6成，連日已吸引許多登山客及團體遊客前來賞花，去年該公園因登革熱疫情被迫封園，如今抗疫成功，鄉公所預計4月13、14日重啟並舉辦桐花節，包括結合客家文化導覽，推出白桐花黑咖啡、在地小農美食品嘗及雲林縣備受矚目的流動藝術饗宴表演活動等，精彩可期。

雲林去年7月爆發第一例登革熱病例，古坑荷苞山桐花公園因有案例足跡，被匡列為疫情熱區且封園數月，鄉長林慧如說，抗疫的心路歷程隨著疫情趨緩走向尾聲，公園裡的大片油桐花逐漸綻放，目前花開6成，白雪皚皚宛如「四月雪」，桐花公園也將於本周末重新開放迎客。

雲林縣客家人口約2萬多人，雖多集中在崙背地區，不過為傳揚客家與桐花之間的文化，此次桐花公園打造浪漫桐花步道，現場提供免費導覽，並有古坑咖啡及在地美食攤區、多類型表演節目等，其中結合縣府力推的流動藝術饗宴呈現沈浸式演出，由雲林傑出演藝團隊「太日樂集」擔綱主演。

縣府文化觀光處長陳璧君還說，初夏古坑景點多，包括4月19至28日草嶺石壁竹博覽會，4月13至6月9日螢火蟲季等主題活動，另知名景點萬年峽谷、雲嶺之丘、五元兩角、綠色隧道、華山休閒農業區等，也是到此一遊的必訪景點。