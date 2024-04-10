快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

國際農機展13日嘉縣登場 展現台灣智慧農業實力

中央社／ 嘉義縣10日電

第18屆台灣國際農業機械暨資材展4月13日至15日於嘉縣府前廣場對面舉辦，國內外近200家業者參與，設置智慧農業、多元農機、智能農機等五大展區，展現台灣智慧農業、農機實力。

台灣農機工業同業公會今天舉行第18屆台灣國際農業機械暨資材展展前記者會，嘉義縣長翁章梁、農糧署南區分署長陳立儀、台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰等人，搶先開箱最新型農機具，包括電動農機。

林瑞峰致詞時宣告今年農機展以「智能」為主軸，規劃智慧農業、多元農機、智能農機、創新農機及農特產五大展示區；展示從手持型到大型農機具，都是目前最進步、最有效率的農業機具。

另外，延續去年受歡迎的無人機操作示範區、農機操作示範區，民眾可以現場觀摩農機操作的性能及特性，藉由動、靜態展示並行，展現台灣智慧農業、農機實力。現場國內外近200家業者參與，設有700個攤位。

陳立儀說，農糧署增加汰舊換新電動農機獎勵措施，除了電動農機補助比例提高為2分之1，同時申請汰舊換新者再加碼補助；自3月1日起至8月31日止，分2階段受理農友申請，紓解農村勞動力缺乏問題，協助農業淨零排放重大政策達標。

嘉義縣政府表示，今年邀請台灣大學、清華大學、中興大學、成功大學4所大學設展，將智慧害蟲與環境監測系統、人工智慧微型蟲害辨識、人工智慧蔬果分級、智慧魚苗養殖系統及智能集魚燈等多項新型研發成果呈現給大家。

林瑞峰表示，台灣國際農機展已邁入第18屆，第17屆農機展吸引超過45萬人次參觀，成功帶動約新台幣6.5億元商機，今年展期從往年的10月提早至4月舉辦，期待農機展再創佳績。

嘉義 農糧署

延伸閱讀

影／新北市旅遊團疑食物中毒 嘉縣衛生局：餐廳跨嘉縣、南市

嘉縣單親婦攜腦麻女輕生獲救 檢依殺人未遂起訴

嘉縣百公斤山豬咬碎果農腳趾甲 8發麻醉槍才制伏

繼櫻花季後 嘉縣緊接登場粉紅花旗木派對

相關新聞

搶購台南400市民卡大當機民哀嚎 市府公布2階段認購辦法

台南400市民卡今天開放線上申請，由於只限量2000張，一早開放造成搶購熱潮而當機，有市民用手機和電腦雙機搶購，也出現黑...

南市舉重好手方莞靈挺進世界排名前10 獲巴黎奧運門票

台南市舉重好手方莞靈4月初在泰國世界舉重錦標賽女子49公斤量級以抓舉84kg、挺舉108kg、總和192kg突破個人生涯...

季節限定桐花4月雪 嘉義市後花園圓林仔桐花綻放與盧山橋輝映

嘉義市後花園、後庄里圓林仔社區，因今年氣候偏暖，桐花提前綻放，雪白色花瓣佈滿樹梢，蜿蜒路上的朵朵雪白，宛如「4月雪」，清...

黃子佼連3年主持嘉義博茶會 縣府：今後不再邀黃主持縣府活動

主持人黃子佼2023年6月被揭發MeToo醜聞，拍影片認錯道歉，離開演藝圈後，近日因持有7部未成年少女不雅片，被檢方判緩...

雲林爭取高鐵增班 交部允協助

高鐵雲林站通車5年多運量逐年成長，地方爭取增加班次、西側後站打通，開放供民眾方便接送，交通部次長胡湘麟、縣長張麗善及民代...

嘉義「新蛋黃區」 15抵價地將標售

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，華泰名品城也選定高鐵嘉義站特區進駐，帶動嘉縣太保當地及鄰近嘉市的不動產，市府公告標售「新蛋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。