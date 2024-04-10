國際農機展13日嘉縣登場 展現台灣智慧農業實力

第18屆台灣國際農業機械暨資材展4月13日至15日於嘉縣府前廣場對面舉辦，國內外近200家業者參與，設置智慧農業、多元農機、智能農機等五大展區，展現台灣智慧農業、農機實力。

台灣農機工業同業公會今天舉行第18屆台灣國際農業機械暨資材展展前記者會，嘉義縣長翁章梁、農糧署南區分署長陳立儀、台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰等人，搶先開箱最新型農機具，包括電動農機。

林瑞峰致詞時宣告今年農機展以「智能」為主軸，規劃智慧農業、多元農機、智能農機、創新農機及農特產五大展示區；展示從手持型到大型農機具，都是目前最進步、最有效率的農業機具。

另外，延續去年受歡迎的無人機操作示範區、農機操作示範區，民眾可以現場觀摩農機操作的性能及特性，藉由動、靜態展示並行，展現台灣智慧農業、農機實力。現場國內外近200家業者參與，設有700個攤位。

陳立儀說，農糧署增加汰舊換新電動農機獎勵措施，除了電動農機補助比例提高為2分之1，同時申請汰舊換新者再加碼補助；自3月1日起至8月31日止，分2階段受理農友申請，紓解農村勞動力缺乏問題，協助農業淨零排放重大政策達標。

嘉義縣政府表示，今年邀請台灣大學、清華大學、中興大學、成功大學4所大學設展，將智慧害蟲與環境監測系統、人工智慧微型蟲害辨識、人工智慧蔬果分級、智慧魚苗養殖系統及智能集魚燈等多項新型研發成果呈現給大家。

林瑞峰表示，台灣國際農機展已邁入第18屆，第17屆農機展吸引超過45萬人次參觀，成功帶動約新台幣6.5億元商機，今年展期從往年的10月提早至4月舉辦，期待農機展再創佳績。