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南市舉重好手方莞靈挺進世界排名前10 獲巴黎奧運門票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市舉重好手方莞靈（中）成功挺進世界排名前10名，並一舉拿下巴黎奧運參賽資格。圖／台南市政府提供
台南市舉重好手方莞靈（中）成功挺進世界排名前10名，並一舉拿下巴黎奧運參賽資格。圖／台南市政府提供

台南市舉重好手方莞靈4月初在泰國世界舉重錦標賽女子49公斤量級以抓舉84kg、挺舉108kg、總和192kg突破個人生涯最佳紀錄，成功挺進世界排名前10名，並一舉拿下巴黎奧運參賽資格。南市長黃偉哲今天在永華市政中心接見方莞靈與啟蒙教練林玥礽，期許2024年奧運超越自我，再創佳績。

黃偉哲表示，方莞靈成功挺進世界排名前10名，並取得巴黎奧運的參賽資格，創下個人運動生涯最佳的成績，雖然榮耀但也無法忽視她在運動生涯中所經歷的艱辛，到巴黎奧運的還有一段時間，希望她能保持體能最佳狀態。

黃偉哲感謝台南市舉重協會協助及體育局配合，在選訓制度上讓選手可以彌補中間的空窗期，訓練期可以接起來。他也承諾未來將完整檢討培訓制度完善性，期待體育局多著墨、用心，讓台南市的訓練制度更好。

方莞靈投入體育最初是以田徑短跑發跡後才轉戰舉重，但舉重的基礎訓練讓她感到枯燥乏味，甚至在15歲時一度放棄舉重，但在教練林玥礽循循善誘下，在2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽中一舉拿下金牌，這也促使她毅然專心投入訓練。

2020年東京奧運是方莞靈耀眼的一年，但光彩的表現背後堆砌著無數刻苦的磨練，而身體上積累的大小傷勢也迫使莞靈在2021休養身體、調整狀態，之後在112年全國運動會上，方莞靈以抓舉82公斤、挺舉105公斤和總和187公斤亮眼的成績，三破大會紀錄，同時刷新總和全國紀錄，表現傑出。

方莞靈今天準備4月初在泰國世界舉重錦標賽比賽的照片(照片由GATE SPORTS AGENCY提供)送給黃市長，並在照片上特別標註獲巴黎奧運資格的門票，同時也在照片後頭寫上滿滿感謝黃偉哲市長與台南市政府的話，謝謝黃市長和市府對她一直以來所提供的協助，黃偉哲承諾為幫方莞靈備戰奧運，南市府將全力提供莞靈訓練所需的物資及協助，讓方莞靈在無後顧之憂的狀態下出戰。

南市府表示，除了每月給予全國運優秀奪牌選手2萬至3000元不等訓練津貼外，台南市也提供體能訓練幫助方莞靈找回身體最佳狀態，迎戰大小賽事，南市府期待在2024巴黎奧運能再創高峰，為國爭光。

台南 巴黎奧運 黃偉哲

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