季節限定桐花4月雪 嘉義市後花園圓林仔桐花綻放與盧山橋輝映

嘉義市後花園、後庄里圓林仔社區，因今年氣候偏暖，桐花提前綻放，雪白色花瓣佈滿樹梢，蜿蜒路上的朵朵雪白，宛如「4月雪」，清雅可人，吸引民眾、攝影愛好者「追花」，拍美景，市府定周休2天在幸福山丘，舉辦2024嘉義市桐花祭「憶桐趣」活動，桐花與附近新建完工的雙拱肋鋼拱橋梁盧山橋，相互輝映，美景動人。

春夏交替，圓林仔社區嬌柔雪白的桐花，隨風飛舞，有如4月雪，行走桐花樹下賞花浪漫，天熱少雨，花開得快，目前花開5成，嘉市客家人口約2萬人，圓林仔社區是百年前丘陵上散居形成小部落，轄內有古亭畚、百年荔枝樹、順心園、幸福馬場、幸福山丘等，以自然生態與藝術為永續發展特色，擁有豐沛自然及人文景觀。

每年此時桐花盛開，宛如為青山綠林點綴上白雪，遊客漫步在桐花下，讓人感受浪漫幸福氛圍，是嘉義地區最佳觀賞桐花景點。幸福山丘主人陸海鎮說，目前花況開5成，社區逾百棵桐花，今年賞桐花還可遠眺雙拱肋鋼拱橋梁盧山橋。

連接嘉縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工，去年10月通車，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋，路橋經費10億餘萬元，嘉邑行善團捐7千萬元，建立公私合力典禮，建構橋安、路安、人平安優質生活城市，還成為橋美、水美、風景美的嶄新地景區。