台南月津國小校舍地震受損 啟動學生安置
花蓮外海3日上午發生芮氏規模7.2地震，台南最大震度達4級，造成部分校舍受損，市府清查共73校提報損害，其中鹽水區月津國小校舍有安全疑慮，啟動因應方案安置學生上課需求。
台南市政府教育局今天新聞稿指出，此次地震後隨即展開全面調查及相關安置作業，經全面盤查結果，計有73校提報校舍遭受不同程度損壞，除月津國小校舍有安全疑慮，其餘學校尚未影響學生學習使用安全。
教育局指出，日前已安排結構技師前往月津國小協助評估並出具報告，並將原本在有安全疑慮校舍上課學生安置於校內其他安全場域，確保學生學習不中斷。
教局指出，至於所有學校校舍修繕所需經費，已同步上傳至「教育部校園安全暨災害防救通報」，並進行緊急修繕及爭取經費補助事宜，儘快恢復校園運作。
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