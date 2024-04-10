嘉義「新蛋黃區」 15抵價地將標售

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，華泰名品城也選定高鐵嘉義站特區進駐，帶動嘉縣太保當地及鄰近嘉市的不動產，市府公告標售「新蛋黃區」湖子內區段徵收最後1批15筆抵價地，23日開標。由於地點毗鄰即將改建的焚化廠，是否會搶標？建商、房仲認為待觀察。

市府地政處表示，湖子內區段徵收可供建築土地共15筆，約1萬1928坪，只有1筆住宅地、其餘14筆休閒專用區可供建店面、照護機構等，標售底價共15億5899萬7406元，靠近湖子內路30公尺道路的每坪單價13萬2000元，另興安小段160地號唯一住宅區用地，因地形特殊，每坪單價8萬2000多元。

此為湖子內最後1批抵價地標售，引起關注，1名建商說，當地距未來台積電、華泰名品城近，具發展增值性；但也有建商說，靠近焚化廠，民眾對空品有疑慮，影響房市。

嘉市湖子內區段徵收抵價地2016年12月起陸續標售，住宅、商業區完售，新建房屋店面林立，有如新市鎮蛋黃區，8年多前開發完成每坪10萬元，至今地價翻倍漲到逾20萬元，而休閒專用區當初規畫若以健康防老園區申請開發，給予獎勵後建蔽率為40%，容積率420%。