台糖台南沙崙智慧綠能循環住宅 推限時月租不到8千5

台糖公司台南歸仁沙崙智慧綠能循環住宅園區大受好評，吸引台積電承租供受訓員工進住；不過去年下半年陸續結訓離開。台糖下午宣布推出限時優惠入住沙崙循環宅專案，今年6月30日前完成簽約租金依身分別可享7或8折優惠，「最低每月只要8431元、只要一卡皮箱即可生活在有生生不息氛圍的歐式四合院」。

台糖表示，沙崙園區共351間住戶，提供套房、1房、2房及3房等多元房型，房間大小約7至38坪不等。

台糖強調除個人用品家具一應俱全。園區中庭預留都市農園及露台供住戶植栽園藝空間使用，還有共享廚房、健身房、交誼廳等，加上台南氣候適合long stay，也相當適合青銀共居養生。歡迎中北部甚至其他國家的中高齡銀髮族來短期居住。

台糖說，8折優惠即日起至6月30日，若民眾屬沙崙科學城內機關及相關廠商員工、公教人員、學生及55歲以上的中高齡者，則可享更高7折優惠。簽約租期最短1年、最長5年，學生及55歲以上最短租期可1個月。

台糖表示，沙崙智慧綠能循環住宅園區從規畫設計、材料選擇、建築施工，到後續營運管理都導入循環經濟理念，例如以模組化與乾式方法施工，並以BIM系統建置材料護照，讓建材於拆卸後可至建材銀行平台進行交換使用。

園區的公共設施電梯、照明，甚至室內的家具、家電等都是採「以租代購」方式，促使廠商積極維護及更新設備，引導各方朝再利用、再復原、維修，朝減廢節能目標邁進，開創與地球永續共生建築住宅。