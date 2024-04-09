影／台南首推幼兒飲食營養教育大補帖 31個教學活動吃出健康

少子化嚴重，政府大力鼓勵生育，幼兒營養更為重要，台南市長黃偉哲今發表幼兒飲食營養教育大補帖方案，以「我的餐盤」6口訣設計教案活動。教育局表示，此方案以6六大類食物發想，已完成31個豐富有趣的教學活動，透過師生共同討論與發表、到社區果園、商店踏查、實作分享，讓孩子從小懂得吃什麼、如何吃才健康。

黃偉哲表示，台南市是全國第1個從幼兒園階段就開始系統性推動飲食教育的城市，目的在於協助孩童培養均衡飲食習慣，改善偏食行為。另，國小推出的餐前5分鐘教育，則是進一步教導學童認識各種食材以及各類營養所需份量。

教育局長鄭新輝指出，學齡前是飲食生活習慣養成的重要時期，研究發現孩童時期的長期肥胖，會造成孩童和成人的心臟結構異常，並增加成人時的心血管疾病風險。 因此，市府希望藉由幼兒營養教育，讓幼兒階段便養成正確的飲食習慣。

根據國民健康署資料顯示，2個月至6歲肥胖比率15.2%，因此養成孩子吃原態性，不吃加工性食物非常重要；而此均衡飲食的目標，包含態度、知識與技能，不喝含糖飲料，少吃油炸食物。

鄭新輝表示，要落實幼兒營養教育，不能只依賴教保人員，還需家長參與，才能有效降低幼兒肥胖率，因此本次方案將家長納入實施對象，與教保人員、營養師、廚工及行政人員一起教導孩子正確的飲食觀念，提供營養均衡的食物。

此方案以衛福部國民健康署「我的餐盤」為教學目標，引導幼兒認識加工食品及含糖飲料對健康造成的負擔；並邀請優良的營養教育諮詢團隊，針對「我的餐盤」6大口訣，撰寫6大類教案共31個活動，協助教保服務人員以多樣易實施方式教學，再透過心理契約、問答法等檢核方式，確認幼兒在生活中攝取正確的飲食種類及足夠飲食量。