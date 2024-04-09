快訊

統神「沒那麼嚴重」實況失言！ 已遭手遊廠商取消合作 晚上七點開台親自說明

成功搶救橘貓！出動雲梯車、搜救員鋸鐵窗 天王星大樓住戶愛貓「橘子」脫困

名嘴爆黃子佼天價收入「不只3、400萬」 劉寶傑驚呼：難怪急著復出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南首推幼兒飲食營養教育大補帖 31個教學活動吃出健康

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府教育局今發表幼兒飲食營養教育大補帖方案，以「我的餐盤」6口訣設計教案活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府教育局今發表幼兒飲食營養教育大補帖方案，以「我的餐盤」6口訣設計教案活動。記者鄭惠仁／攝影

少子化嚴重，政府大力鼓勵生育，幼兒營養更為重要，台南市長黃偉哲今發表幼兒飲食營養教育大補帖方案，以「我的餐盤」6口訣設計教案活動。教育局表示，此方案以6六大類食物發想，已完成31個豐富有趣的教學活動，透過師生共同討論與發表、到社區果園、商店踏查、實作分享，讓孩子從小懂得吃什麼、如何吃才健康。

黃偉哲表示，台南市是全國第1個從幼兒園階段就開始系統性推動飲食教育的城市，目的在於協助孩童培養均衡飲食習慣，改善偏食行為。另，國小推出的餐前5分鐘教育，則是進一步教導學童認識各種食材以及各類營養所需份量。

教育局長鄭新輝指出，學齡前是飲食生活習慣養成的重要時期，研究發現孩童時期的長期肥胖，會造成孩童和成人的心臟結構異常，並增加成人時的心血管疾病風險。 因此，市府希望藉由幼兒營養教育，讓幼兒階段便養成正確的飲食習慣。

根據國民健康署資料顯示，2個月至6歲肥胖比率15.2%，因此養成孩子吃原態性，不吃加工性食物非常重要；而此均衡飲食的目標，包含態度、知識與技能，不喝含糖飲料，少吃油炸食物。

鄭新輝表示，要落實幼兒營養教育，不能只依賴教保人員，還需家長參與，才能有效降低幼兒肥胖率，因此本次方案將家長納入實施對象，與教保人員、營養師、廚工及行政人員一起教導孩子正確的飲食觀念，提供營養均衡的食物。

此方案以衛福部國民健康署「我的餐盤」為教學目標，引導幼兒認識加工食品及含糖飲料對健康造成的負擔；並邀請優良的營養教育諮詢團隊，針對「我的餐盤」6大口訣，撰寫6大類教案共31個活動，協助教保服務人員以多樣易實施方式教學，再透過心理契約、問答法等檢核方式，確認幼兒在生活中攝取正確的飲食種類及足夠飲食量。

教育局也邀集專家學者、營養師及園長共同彙編幼兒園餐點作業手冊，內容包含餐點的行政管理、烹煮食材及團膳供應作業流程，行政人員及廚工可按照手冊，建立餐點製作保存流程及幼兒餐點設計，讓幼兒吃得安全又健康。

台南市政府教育局今發表幼兒飲食營養教育大補帖方案，以「我的餐盤」6口訣設計教案活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府教育局今發表幼兒飲食營養教育大補帖方案，以「我的餐盤」6口訣設計教案活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府教育局今發表幼兒飲食營養教育大補帖方案，以「我的餐盤」6口訣設計教案活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府教育局今發表幼兒飲食營養教育大補帖方案，以「我的餐盤」6口訣設計教案活動。記者鄭惠仁／攝影

台南 教育局 生活習慣

延伸閱讀

南市新任7區長宣誓就職 3位市府科長獲拔擢

南市super教師李麗菁 找到老師該有的模樣、成就孩子自在樣子

台南七股10所小學與總圖對話 小朋友各選一本心中的好書

南瀛天文館兒童節「開趴」12歲以下星象劇場免費看

相關新聞

影／雲林要求高鐵增班 交通部：請高鐵研議7月常態增班

立委張嘉郡、丁學忠今邀交通部次長胡湘麟等官員會勘高鐵雲林站，爭取增班及西側後站打通方便民眾接送，雲林縣長張麗善及多名議員...

建案施工釀巨坑 台南研擬「深開挖」須全面申報

台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設新建大樓工地上月開挖地下室造成路面塌陷案，6都僅台南未對開挖地下室訂出巡檢制度，台南...

台南新任7區長宣誓就職 3位市府科長獲拔擢

台南市政府今天日舉行東區、中西區、永康區、北區、官田區、將軍區及麻豆區7位新任區長宣誓典禮，由市長黃偉哲擔任監誓人。他期...

當「呷蟲王者」 害蟲荔枝椿象油炸鹽酥 林保署舉辦啖昆蟲料理

荔枝椿象是國內果樹荔枝害蟲，每年春季造成果農損失，林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理，捕捉荔枝...

台南鳳梨今年能銷紐西蘭？ 市府：先與貿易商掌握檢疫條件

台紐經濟合作協定（ANZTEC）簽署台灣蔬果輸紐輸出計畫，今起台灣鳳梨正式獲准輸往紐西蘭市場，台南市政府表示，此舉為台南...

綠營派系卡位2026台南市長 頻見「重複會勘」

民進黨在台南執政30年，總統當選人賴清德子弟兵、新系立委林俊憲，與正國會立委陳亭妃都被視為下屆市長選舉熱門人選，新系和正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。