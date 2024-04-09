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當「呷蟲王者」 害蟲荔枝椿象油炸鹽酥 林保署舉辦啖昆蟲料理

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
荔枝椿象是國內果樹荔枝害蟲，林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理，捕捉荔枝椿象轉化成創意料理。圖／林業保育署嘉義分署提供
荔枝椿象是國內果樹荔枝害蟲，林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理，捕捉荔枝椿象轉化成創意料理。圖／林業保育署嘉義分署提供

荔枝椿象是國內果樹荔枝害蟲，每年春季造成果農損失，林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理，捕捉荔枝椿象轉化成創意料理，今年再辦2梯次昆蟲料理，受理報名，比照泰國料理方法，將荔枝椿象若蟲加九層塔等調味料，油炸鹽酥，有的學員嚇的不敢吃，有人吃得津津有味。

觸口自然教育中心說，昆蟲料理沒你想的那麼可怕，大家想到昆蟲料理，腦海中會出現什麼畫面呢？是整枝串在竹籤上燒烤的蟬蛹，還是在攤販上整堆販售的大田鱉？其實，除了長久以來一直有食蟲習慣的國家之外，民眾對把昆蟲放進嘴巴還是抗拒，但昆蟲適合當食物，日本也有昆蟲料理：蟋蟀拉麵、大田鱉酒等

為提高民眾對昆蟲料理接受度，將昆蟲外型、口感、味道盡可能消除，加入九層塔、胡椒、鹽等，吃過荔枝椿象的民眾說，成蟲油炸鹽酥較有味道，若蟲味道如杏仁。

聯合國糧食及農業組織（FAO）研究，人類可食用昆蟲在全球超過1900種，昆蟲具生長繁殖快速特性，生長期短蛋白質含量高，一旦人口膨脹或氣候急遽變遷，乾旱、自然災害、戰爭、疾病等等因素導致糧食生產危機時，昆蟲就是很好食物來源，建議可利用昆蟲作為食品和飼料，因應氣候變遷。

相較肉牛、肉豬和肉雞等傳統的肉類生產方式，昆蟲飼養過程需要的飼料量較低，以蟋蟀為例，同樣生長1公斤的重量，其所需飼料僅需肉牛的5分之1。這些優勢使得昆蟲成為解決全球糧食危機及溫室氣體排放問題的方案之一。

觸口自然教育中心定27日、5月11日，推出2梯次「呷蟲王者」課程活動，將昆蟲轉化成創意料理，昆蟲除荔枝椿象，還有麵包蟲，料理方法多樣，歡迎對昆蟲及氣候變遷議題有興趣親子家庭報名參加。報名請上觸口自然教育中心臉書。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

觸口自然教育中心將舉辦2梯次「呷蟲王者」課程，帶領學員認識移除入侵種昆蟲作為料理。圖／林業保育署嘉義分署提供
觸口自然教育中心將舉辦2梯次「呷蟲王者」課程，帶領學員認識移除入侵種昆蟲作為料理。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理。圖／林業保育署嘉義分署提供
將荔枝椿象害蟲高溫酥炸料理。圖／林業保育署嘉義分署提供
將荔枝椿象害蟲高溫酥炸料理。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理。圖／林業保育署嘉義分署提供
荔枝椿象是國內果樹荔枝害蟲，林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理，捕捉荔枝椿象轉化成創意料理。圖／林業保育署嘉義分署提供
荔枝椿象是國內果樹荔枝害蟲，林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心去年首次舉辦昆蟲料理，捕捉荔枝椿象轉化成創意料理。圖／林業保育署嘉義分署提供

創意料理 荔枝椿象

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