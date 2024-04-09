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感動！台南「做工行善團」這群人不能出力修房 用這方式默默行善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局與「做工行善團長期為弱勢族群修繕房屋，至今已完成253戶。圖／台南市勞工局
台南市勞工局與「做工行善團長期為弱勢族群修繕房屋，至今已完成253戶。圖／台南市勞工局

台南市勞工局與「做工行善團」為弱勢家家庭修繕房屋，改善居住品質，至今已完成253戶，但也有一群人不能出力，但用另類方式默默行善，其中台南市彩券販賣人員職業工會會員每年固定捐助材料費，理事長林文進說，只有一個想法「不能出力但可以出嘴」，出面邀請會員每月捐500一年就有6000元，已持續快10年。

台南市做工行善團從賴清德擔任台南市長時推動，現任市長黃偉哲延續「希望家園」的政策腳步，除了泥水、電氣、金屬、木工、鋁製品等工會志工出力修繕房屋，「休假日就是出工日」，各大職業工會志工休假不休息拚完工，但做工行善團已從原本的「8大行業」工會，擴大到10幾個工會，用各自的方式默默行善。

台南市彩券販賣人員職業工會理事長林文進說，有一次和泥水工會理事聊到做工行善團，提到修繕材料的問題，想到他自己雖然行動不便不能「出力」，但至少可以「出嘴」去邀請人捐款，彩券販賣工會會員雖多數是身障人士，但在開店收入穩定下，每月捐500元一年就有6000元，目前有2、30名會員固定捐款，持續快10年了，有能力就會一直做下去。

林文進說，賴清德總統當選人推動的做工行善團，是善的循環，未來應該會更擴大，把台南市的經驗推到全國，目前不只是修繕房屋的志工，還有義剪的志工，大家各自用自己的能力來行善。

做工行善團在清明連續假期出動進行修繕，不少都位在偏鄉地區，加上連假便當店家未營業，為解決該戶修繕志工午餐問題，餐飲業產業工會理事長郭國仁協調送餐服務；還有大台南總工會、勞工志願服務協會等贈送小家電或棉被等生活用品給修繕戶。

台南市勞工局長王鑫基表示，做工行善團為弱勢房屋修繕已完成253戶，感謝志工的付出，不畏風雨，犧牲休息時間，不辭辛勞為弱勢案家付出，盡早幫助案家回復居住品質，這份善行的推動力與善意的影響力，帶動更多人參加其中，受感動的人也捐獻修繕所需的經費，共同努力讓善的力量循環。

台南市勞工局與「做工行善團」長期為弱勢族群修繕房屋，至今已完成253戶。圖／台南市勞工局
台南市勞工局與「做工行善團」長期為弱勢族群修繕房屋，至今已完成253戶。圖／台南市勞工局
台南市勞工局與「做工行善團」長期為弱勢族群修繕房屋，至今已完成253戶。圖／台南市勞工局
台南市勞工局與「做工行善團」長期為弱勢族群修繕房屋，至今已完成253戶。圖／台南市勞工局
台南市彩券販賣人員職業工會理事長林文進（左二）說，雖不像其他行業志工可以「出力」做工行善，但他可以「出嘴」號召會員捐助修繕材料費，已長達快10年。圖／台南市勞工局
台南市彩券販賣人員職業工會理事長林文進（左二）說，雖不像其他行業志工可以「出力」做工行善，但他可以「出嘴」號召會員捐助修繕材料費，已長達快10年。圖／台南市勞工局

房屋 職業工會

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