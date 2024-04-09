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高鐵雲林站運量穩定增長 可望納入7月增班考量

中央社／ 雲林縣9日電

為爭取高鐵雲林站增班及疏導雲林站周遭壅塞等問題，國民黨立委張嘉郡今天與黨籍立委丁學忠辦理會勘，交通部允促請高鐵公司納入7月份常態性增班考量，同時交通部要求相關單位規劃周邊聯外交通。

張嘉郡今天在高鐵雲林站辦理會勘，交通部次長胡湘麟、雲林縣長張麗善及雲林縣議長黃凱等人與會；地方爭取高鐵以跳蛙式停靠增班雲林，並於週末實施每半小時1班車，疏運搭車人潮，同時也爭取開闢高鐵雲林後站，疏導雲林站周圍壅塞車龍與聯外交通路況。

張嘉郡表示，雲林班次是全國最少，且大部分是「站站停列車」，因此，往返雲林的旅客時常買不到票，只能選擇轉往其他站搭乘，今年雲林站有增班，但事實上僅每週四增加北上1個班次，完全無法滿足民眾需求。

丁學忠指出，雲林站從2016年通車以來，使用量每年穩定成長，每天進出站平均人次已從5591人增加到8579人次，平均載運人次皆高於同時新設站的苗栗、彰化2站，但雲林站的停靠班次卻非常少。

另外，張嘉郡與丁學忠建議交通部協調鐵道局，開發後站6公頃土地，作為疏導交通壅塞與規劃行車動線的腹地使用。

胡湘麟說，高鐵雲林站運量增長，已符合增班需求，交通部會促請高鐵公司，參考台南、嘉義站發車模式，納入7月份常態性增班考量。

針對高鐵雲林站西側車站專用區，鐵道局會積極與雲林縣政府、高鐵公司進行開發，同時考量中科二期擴大與未來運量增長需要，交通部會要求相關單位盡早規畫高鐵雲林站西側聯外道路。

交通部 雲林 高鐵

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