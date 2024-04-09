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生命奇蹟！嘉義水上鄉救護車上接生 母子平安抵達醫院

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉今天有一名孕婦破水，在救護車上緊急生產，母子平安抵達醫院。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣水上鄉今天有一名孕婦破水，在救護車上緊急生產，母子平安抵達醫院。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣水上鄉今天清晨5點傳孕婦急產，消防局第二大隊水上分隊立即出勤，沒想到才上救護車5分鐘，送醫過程就在車上急產，寶寶等不及，胎頭露出，2名救護員趕緊在救護車上為孕婦接生，並送至嘉義長庚醫院。救護員直說，首次見證生命誕生「好感動」。

水上分隊表示，2名救護人員都是第一次遇到接生，到場時孕婦羊水已破，胎頭露出些許，上救護車不到5分鐘，寶寶就等不及，也因是第3胎速度更快，趕緊停車在路邊接生。據了解，孕婦為早產，寶寶提早一個月出生，體重不足1500克，在救護車上順利生產。

嘉義縣消防局指出，今天凌晨5點多獲報，水上鄉粗溪村附近有民眾腹痛請求協助，立即派遣人車前往，抵達後發現年約33歲孕婦羊水已破，送醫途中孕婦胎頭已露出，救護人員立即予以緊急處置後順利於車內協助該名孕婦完成接生任務，立即送嘉義長庚醫院。

嘉義長庚醫院指出，母親和胎兒都順利健康抵達醫院，目前正接受檢查照顧中。嘉義縣消防局提醒，孕婦若有落紅、破水或不規律陣痛時應先到醫院待產，若發現胎頭露出或是其他急症，應撥打119，交由專業救護人員協助送醫。

嘉義 孕婦 救護車

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