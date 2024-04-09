台南射擊場將遷 體育界盼配套

台南市立體育公園旁的射擊場因面積小、老舊、方位不適合，市府已決定在關廟森林公園建新場，且原射擊場因配合竹溪水質淨化場工程，8月前停用，選手暫移至柳營靶場。對此，南市射擊委員會要求須有完整配套措施，且避免優秀選手再遭挖角；體育局回應，一定會顧及會員權益及選手訓練。

體育局表示，關廟新的射擊場經費1.9億元，規畫約2公頃，因關廟森林公園為林業用地，預定地已移轉給市府所有，並提交水土保持計畫和興辦事業計畫，待農業部林業及自然保育署核可砍伐即可施工，完工後變更為特定目的事業用地，就可興建射擊場。

建於1960年的南市體育公園射擊場因竹溪整治工程要設置水淨場，須8月前遷離，南市射擊委員會主任委員蔡岳勳說，要暫移至柳營靶場須有完整配套措施，包含遷移費用、靶場修繕及應開座談會，把完整規畫告知委員，「不應綁鴨子上架」。1名射擊委員會人員說，台南長期缺乏設備完善的射擊訓練場所，好不容易培養出優秀選手容易被挖角。

體育局指出，體育署同意補助經費興建關廟射擊場，近期會請射協委員到柳營靶場現勘，也和社區居民開會，都將告知關廟射擊場的位置與規畫、帶動地方發展的效用等。

關廟射擊場規畫3處戶外飛靶場、室內50公尺和25公尺空氣槍靶場，以及辦公室、會議室、醫護室、運動員休息室、評分室、彈藥庫、槍械庫房等相關設施。