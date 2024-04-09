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嘉縣乾旱損春茶 縣府周五會勘
中南部荔枝、龍眼樹今年紛傳無法順利開花結果，嘉義縣政府日前認定荔枝、龍眼樹損失約3成，達天然災害救助標準，已報農業部公告受理農民申報災情。另，春季降雨量不佳，乾旱影響大阿里山區茶葉萌芽率，目前已有農民反映春茶收成恐受影響，縣府表示，周五將會同農業部茶改場現勘。
嘉縣荔枝、龍眼樹受理天災救助申報到15日，截至昨天，竹崎鄉公所受理1027件、番路鄉公所受理211件，仍有農民持續申請中。竹崎鄉農會果樹產銷班賴姓班長說，種植荔枝今年狀況不佳，約4成開花率，龍眼也只有2至3成開花率，竹崎地區農民都大受影響，每個果園開花率都不到一半，應都符合天災救助標準。
今年春茶受乾旱影響，不少茶農都預計可能減產2成。陳姓茶農說，近年春季雨水都不夠，需先接水備用，慢慢澆灌，否則乾旱影響茶葉萌芽率，因雨季對不上茶葉產季，影響茶葉品質，有些農民會選擇將嫩芽剃掉；王姓茶農說，最近10天是關鍵期，若遲未有雨，可能就要剃掉枝葉等待下個產季。
農業處表示，大阿里山茶園種植面積約1800公頃，主要集中梅山鄉逾800公頃最多，阿里山鄉及竹崎鄉也各種植300多公頃，大埔鄉200多公頃，周五與茶改場會勘，以利申請天然災害救助。
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