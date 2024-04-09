雲林補選 藍白強勢輔選 綠低調

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選本周六投票，成為520前的關鍵戰役。前縣長張榮味家族有明確支持人選，只是各陣營策略運作有別於以往，藍、白兩黨主席朱立倫和柯文哲先後造勢搶攻，反觀民進黨前立委蘇治芬落選後，擅長造勢的綠營卻異常低調，雲林補選輔選形成「藍白強、綠弱勢」，增添選戰弔詭氛圍。

立法院長韓國瑜昨晚返回雲林，先後為國民黨麥寮鄉長候選人許志豪和無黨籍虎尾鎮長候選人林嘉弘的造勢晚會站台，韓國瑜呼籲選民全力支持許、林，國民黨立委與雲林縣長張麗善都會成為許、林堅強的後盾，一起為麥寮、虎尾的建設打拚。

民眾黨主席柯文哲（中）輔選虎尾鎮長候選人林嘉弘（左二）站台相挺，讓選情更添變數。本報資料照片

虎尾鎮和麥寮鄉是雲林兩大票倉，尤其虎尾更是雲林張家的大本營，2024年大選民進黨就是輸在虎尾，蘇治芬立委連任意外落馬，僅留下立委劉建國獨撐大局，如何能在補選贏回虎尾，綠營陷入前所未有的苦戰。

藍營則乘勝追擊，林嘉弘策略性改以無黨身分參選虎尾鎮長，參戰以來不僅朱立倫、韓國瑜、新北市長侯友宜接連助攻，連民眾黨也成為友軍，柯文哲都拍宣傳片；藍白分進合擊，共同目標就為「守住虎尾」。

蘇治芬的秘書林明正選前毅然「為黨而戰」，選擇徒步苦行虎尾29個里拜票，奮戰迄今未見綠營大咖前來助陣，不同於一向擅長造勢的民進黨。

無黨籍黃美瑤步步為營，民眾黨前立委蔡壁如曾為她助選，柯文哲也參加她的活動，擁有藍白助攻。民眾黨員吳炳輝雖未獲黨的關愛眼神，卻也打出自己風格。

此外，麥寮是雲林新興最大鄉，民眾黨提名林宜豊參選，柯文哲帶領全黨南下助選，還Long stay 3天。

國民黨徵召前民進黨議員許志豪，獲雲林縣長張麗善力挺，集藍綠於一身的他，雖少了白色力量助攻，但在藍營強力輔選下，韓國瑜親自出馬站台，行情看漲。

民進黨前鄉長許忠富這次以無黨籍參選，沒有綠營大咖相助，但曾擔任議員、鄉長、拱範宮主委的他，仍有一定實力。還有泛綠背景的無黨籍候選人許留賓參戰。

地方人士說，參選的4人中，或多或少都有「綠色基因」，這場補選被解讀是「綠色內戰」，藍綠間加進白色力量，讓選戰更多變數。

虎尾和麥寮補選進入最後巷戰階段，彰師大副教授劉兆隆說，藍綠白傾全黨之力助選，猶如先前中二選區補選翻版；雲林縣補選對藍綠白還有一個象徵意義，就是對未來的「期望投票」。