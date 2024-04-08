嘉市長者交通事故增 市府：加強宣導搭幸福巴士或市區公車

嘉市高齡者交通事故受傷數比去年還高，市長黃敏惠特別在道安會報中要求交通管理單位正視，並提出精進作為；同時要多鼓勵包括長者在內的市民多使用大眾運輸工具。

市警局統計，嘉義市65歲以上長輩因交通事故受傷，今年70件較去年同期63件略為上升。這70件有部分是年長自己開車肇禍，但也不乏過馬路被撞或出車禍的。

交通處處長許啟明表示，高齡者自駕，因反應能力、視力與注意力都會隨年齡減弱，政府早有鼓勵老人繳回駕照措施；甚至以後換照與體檢都日趨嚴格，會多鼓勵大家多多搭乘公車或幸福巴士。

嘉義市有3條市區電動公車路線及8條幸福巴士路線，提供全低地板通用設計的電動公車可滿足各族群與全齡需求，今年3月1日起幸福巴士增加為8條路線，增加14個新站點擴大服務範圍，班次數更由66班增加至110班，可縮短民眾等車時間，滿足更多需鄰里搭乘需求。