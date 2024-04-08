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台南鳳梨前進新加坡 5.8噸預購已賣出2/3

中央社／ 台南8日電
台南市長黃偉哲接洽新加坡貿易商，成功促成台南鳳梨大宗訂單至新加坡唐吉訶德通路販售，今天視察封櫃。 圖／南市府提供
台南市長黃偉哲接洽新加坡貿易商，成功促成台南鳳梨大宗訂單至新加坡唐吉訶德通路販售，今天視察封櫃。 圖／南市府提供

台南鳳梨打進新加坡「唐吉訶德」分店通路，共1150箱約58公噸台南鳳梨採預購模式，尚未抵港前已賣掉約2/3，反應熱烈，證明農產品「只要把品質顧好，不愁沒有市場」。

為推動台南農產品國際化，台南市長黃偉哲親自接洽新加坡貿易商，成功促成台南鳳梨大宗訂單至新加坡「唐吉訶德」通路販售，總計1150箱約58公噸台南鳳梨預計14日抵港。黃偉哲今天視察封櫃狀況時表示，這次鳳梨採預購模式販售，尚未抵港前已賣掉約2/3，反應相當熱烈，所以農產「只要把品質顧好，不愁沒有市場」。

黃偉哲說，1150箱台南鳳梨，每一箱均比照最嚴格標準，附上藥檢報告以及生產履歷，保障消費者不會買到來路不明果品；如果出現有問題產品，可立刻追溯源頭，不會「一竿子打翻一船人」，更保障農民；這是外銷負責任表現，更是農業進步表現。

黃偉哲說，外銷到新加坡要面對各國激烈競爭，但台南鳳梨品質優良經得起考驗。今天視察外銷封櫃，也希望讓大家看到農產銷售，需要經過一連串處理程序，才能夠達消費者手中，希望大家體恤農民辛苦與行銷人員努力，多支持在地優質農產。

台南市農業局資訊，台南市為台灣鳳梨主要產區之一，佔全台鳳梨種植面積的15%，居全台第二，今年鳳梨產量預估達5萬2000公噸。為開拓國外市場，南市府積極參與國際展覽活動，進行鳳梨及加工品推廣與行銷，今年福農貿易、綠園牧場和金子宏貿易等公司，已分別將台南鳳梨銷往日本東京、大阪、九州及新加坡等通路，總計超過69公噸，促使台南農產品在國際市場上得到更廣泛認可與接受。

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