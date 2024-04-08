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大甲媽抵新港 萬人迎駕擠爆雲嘉交界崙子橋
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，鑾轎今天下午2時抵達嘉義縣新港鄉，雲林、嘉義交界的崙子橋有萬人接駕；嘉義縣長翁章梁說，台灣3日歷經7.2級地震，近日餘震多，盼媽祖保佑平安。
大甲媽祖鑾轎下午2時8分抵達嘉義縣新港鄉，比往年晚一些，原本陰暗的天空轉為出大太陽；翁章梁、民主進步黨立委陳冠廷和蔡易餘、新港奉天宮董事長何達煌與縣府一級主管都在崙子橋接駕，萬人湧至崙子橋場面壯觀。
翁章梁致詞表示，台灣有媽祖保祐，信眾要珍惜這塊福地；近日地震多，期盼媽祖讓土地「地靈」穩定，大家住在這塊土地能平安。
大甲鎮瀾宮董事長顏清標依往例與媽祖鑾轎一同通過崙子橋。他說，希望大甲媽、新港媽可以保佑大家平安過日子；感謝沿途民眾的招待，也籲信眾要多喝水不要中暑了。
何達煌說，大甲媽與新港媽今天會香，一定會保佑台灣，讓地牛逐漸平息。
許多隨大甲媽遶境的香客也陸續進入新港鄉，沿途民眾提供各種免費飲料與食物，讓香客止飢解渴。警方預計到今晚會有20萬人湧入新港。
此外，在眾人迎媽祖之時，還發生意外插曲，中午12時28分新港奉天宮牌樓發生火警，消防局派遣新港及嘉太分隊人車抵達現場搶救，12時42分撲滅火勢，無人員傷亡，起火原因調查中。
大甲媽晚間將駐駕新港奉天宮，明天上午在奉天宮廟埕舉辦祝壽典禮，預計數萬名信徒參與，典禮後返程，14日回鑾大甲鎮瀾宮安座。
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