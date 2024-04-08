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南市推「運動健康護照APP」 運動集點可抽iPhone

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今推出「響動‧享動 全民來運動」運動健康護照APP，鼓勵市民養成運動好習慣。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今推出「響動‧享動 全民來運動」運動健康護照APP，鼓勵市民養成運動好習慣。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府為鼓勵市民養成運動好習慣，今推出「響動‧享動 全民來運動」運動健康護照APP，市長黃偉哲也出來喊話，邀請民眾下載健康護照APP，用定期運動維護健康；他並提醒，有機會獲得捷安特腳踏車、iphone 15手機等大獎，籲請大家共同打造台南成為活力運動城市。

黃偉哲表示，運動有益身心健康眾所皆知，但人們都會因懶而沒有動力去實踐，市府特別推出台南運動健康護照，希望藉由活動抽獎來吸引更多市民規律運動，鼓勵男女老少全齡化運動；只要參加市內舉辦的運動競賽、或是到運動場館運動，都可以集點參加抽獎，年終時就可以審視自己的健康。

體育局說明，這款APP提供全市運動資訊瀏覽、運動掃碼、集點抽獎活動，也加入許多新鮮元素，設計角色養成遊戲，透過可愛的「動動龍」成長過程來激勵市民踏出家門規律運動。民眾只要下載APP，進行會員註冊並完成登入後，進入指定場館運動前及離場前掃描該場館QR code，運動達30分鐘就能獲得點數。

集點可分為「每日點數」、「每週點數」與「體育賽事點數」，在指定場館運動30分鐘，即可獲得該運動場館對應點數；一周運動30分鐘達3天以上可額外獲贈1點。參與台南市相關的體育賽事，依活動屬性不同給予對應點數，每20點即可享有一次抽獎機會，活動期間所累積的點數可持續抽獎。

活動從4月8日至12月8日止，民眾只需在Play商店（Android系統）或App Store（iOS系統）搜尋「台南運動健康護照」，即可輕鬆下載，並參與集點抽獎活動，想了解更多資訊及申請QR code的運動場館，可至體育局官網查詢。

台南 運動

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