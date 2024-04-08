台南市民卡限量發行兩款「台南400一般卡」申購方式公布

今年是台南400年，台南市政府將於4月10日限量發行「台南市市民卡一般卡」兩款版面，版面樣式分別為以宗教建築形式呈現文化古都魅力的「台南平安祀百」和呈現台南400年歷史記憶的「安平港灣古地圖」各限量1000張，共計發行2000張，採線上申請，售完為止。

民政局表示，設籍台南市的市民於台南市市民卡官網線上申辦系統，自行選擇卡片樣式，售完為止。台南市市民卡官方網站也同步更新為響應式網站，便利民眾於不同裝置輕鬆瀏覽及查詢相關訊息。

民政局指出，台南400市民卡一般卡屬記名式的一卡通電子票證，可直接用來購買TPASS通勤月票方案，不需額外購卡，無論南高屏999，或台南市內399、299方案都可直接寫入。為迎台南400盛會，藉由此卡的限量發行，進一步凝聚市民對台南的認同感，已辦卡想換新卡或未辦卡的市民不能錯過。同時卡片結合南市熱門觀光工廠，出示台南市民卡消費享優惠等活動，相關辦卡及優惠資訊見市民卡官網 https://civilcard.tainan.gov.tw/。