快訊

王品集團初瓦、嚮辣食物中毒延燒 今再增34例「上吐下瀉」就醫

花蓮強震後餘震已749起 氣象署：不排除還有規模5以上餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市民卡限量發行兩款「台南400一般卡」申購方式公布

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年是台南400年，台南市政府將於4月10日限量發行「台南市市民卡一般卡」兩款版面，採線上申請，售完為止。圖／南市府民政局提供
今年是台南400年，台南市政府將於4月10日限量發行「台南市市民卡一般卡」兩款版面，採線上申請，售完為止。圖／南市府民政局提供

今年是台南400年，台南市政府將於4月10日限量發行「台南市市民卡一般卡」兩款版面，版面樣式分別為以宗教建築形式呈現文化古都魅力的「台南平安祀百」和呈現台南400年歷史記憶的「安平港灣古地圖」各限量1000張，共計發行2000張，採線上申請，售完為止。

民政局表示，設籍台南市的市民於台南市市民卡官網線上申辦系統，自行選擇卡片樣式，售完為止。台南市市民卡官方網站也同步更新為響應式網站，便利民眾於不同裝置輕鬆瀏覽及查詢相關訊息。

民政局指出，台南400市民卡一般卡屬記名式的一卡通電子票證，可直接用來購買TPASS通勤月票方案，不需額外購卡，無論南高屏999，或台南市內399、299方案都可直接寫入。為迎台南400盛會，藉由此卡的限量發行，進一步凝聚市民對台南的認同感，已辦卡想換新卡或未辦卡的市民不能錯過。同時卡片結合南市熱門觀光工廠，出示台南市民卡消費享優惠等活動，相關辦卡及優惠資訊見市民卡官網 https://civilcard.tainan.gov.tw/。

TPASS 一卡通 台南 觀光工廠

延伸閱讀

陳建仁：續推TPASS通勤月票 尊重台鐵調整票價決議

1200月票助攻運量逼近門檻 林口輕軌有望

宜蘭通勤月票2300方案拚8月上路 預計採2張票退款形式

通勤月票已19縣市上路 台鐵自動售票機將增續購票功能

相關新聞

台南農民陳情芒果收成會很慘 農業部代理部長會勘月底確認

立委陳亭妃邀農業部代理部長陳駿季到玉井勘查芒果災損，農民陳情表示今年的芒果開花狀況不好，結果率只有三到四成，然後很多又是...

綠竹筍、鳳梨、土雞 名廚發表手路菜 開放訂桌

台南龍崎有300公頃綠竹筍、100公頃鳳梨，年產超過150萬隻跑山土雞。龍崎農會結合這3項特產，邀請李榮東、黃永順、盧正...

台南射擊場8月前要遷移 射擊委員會:應做好配套防選手遭挖角

台南市體育公園旁的射擊場因面積小、老舊、方位不適合，近年來另建射擊場聲浪四起，已決定建在關廟森林公園，因配合竹溪水質淨化...

台南市民卡限量發行兩款「台南400一般卡」申購方式公布

今年是台南400年，台南市政府將於4月10日限量發行「台南市市民卡一般卡」兩款版面，版面樣式分別為以宗教建築形式呈現文化...

肇事路口「停車再開」科技執法奏效 嘉市這路口終可設紅綠燈

嘉義市崇文街與國華街口設立全台首座「停車再開」科技執法，去年設置測試每天開單高達800多件，衍生執法標準爭議，甚至有長輩...

雲縣府自籌6億元 小東休閒娛樂中心今動工

雲林縣斗南小東市地重畫區土地已完成標售，廠商陸續進駐開發，考量地方休閒遊憩需求，縣府自籌6億元在工業區內打造一座三層樓的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。