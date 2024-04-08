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紅球計畫台南掀熱潮 市府推延續活動送小紅球

中央社／ 台南8日電
紅球計畫在台南，4月5日早上發生「遇刺」小插曲，下午策展團隊改將紅球放置在2棟新舊古蹟建築中間，更好與民眾互動。記者萬于甄／攝影
紅球計畫在台南，4月5日早上發生「遇刺」小插曲，下午策展團隊改將紅球放置在2棟新舊古蹟建築中間，更好與民眾互動。記者萬于甄／攝影

國際性裝置藝術行動「紅球計畫」造訪台南掀起熱潮，台南市政府獲藝術家授權推出限量紅球紀念品，選擇紅球沒有造訪景點舉辦互動遊戲，達成設定條件就可把小紅球帶回家。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現，活動昨天結束後，市府統計共吸引超過10萬人次參與，成功達到藉藝術帶領遊客認識台南目標，並決定今天起在紅球沒有到的園區或場域舉辦互動遊戲，延續活動熱潮。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，藝術家此次擇定展現台南發展重要水文地景展出，如昔日的海岸沙丘區、文元溪流域、德慶溪流域、福安坑溪流域、竹溪流域及運河區域，因此大多集中在早年河港生活圈附近，為了將紅球話題擴散到全市，由文化局選擇紅球此次未造訪場域，推出不同互動遊戲。

黃偉哲說，推出活動地點包括市立圖書館新總館、新營文化中心、吳晉淮音樂紀念館、劉啟祥美術紀念館、月之美術館、水交社園區、總爺藝文中心、隆田文化資產教育園區、歸仁文化中心、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區，達成設定條件就可獲限量紅球紀念品。

台南市文化局長謝仕淵表示，紅球曾於2010年造訪台北，此次台南展出是第2度造訪台灣，10天活動期間天天都有話題，今年又逢台南400，古蹟區販賣部也將推出購買滿新台幣400元商品，贈送限量紅球紀念品。

謝仕淵指出，希望透過延伸紅球活動，讓更多人走進台南，增加參加者對園區及周遭環境認識，也可達到文化行銷目的。

台南 紅球 藝術家

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